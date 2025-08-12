Si intitola Virgins il nuovo reality show in onda, su Real Time, a partire da martedì 12 agosto. La rete, fruibile sul canale 31 del digitale terrestre, propone la trasmissione in prima serata, alle ore 21:15 circa.

Virgins Real Time, come funziona

Virgins, nuovo reality show di Real Time, è realizzato per TLC da Crazy Legs Productions. Originario degli Stati Uniti, il programma ha debuttato, in patria, solamente poche settimane fa, a giugno.

Protagonisti dello show sono quattro persone, tutte single e rigorosamente vergini, con un’età compresa fra i 30 ed i 40 anni. Si tratta di adulti che, per vari motivi, si sono chiusi nella loro comfort zone.

Stanchi della loro condizione, però, i protagonisti decidono di avviare un percorso di riscoperta di loro stessi. Affiancati dai famigliari e dagli esperti, i quattro single iniziano un percorso fatto di appuntamenti e corsi di intimità, con l’obiettivo di trovare un partner.

Chi sono le single

Al centro di Virgins su Real Time c’è, in primis, Deanne. Ha 35 anni, è di Los Angeles ed ha degli standard decisamente molto alti, al punto da arrivare a rifiutare tutti coloro che provano ad avvicinarsi a lei. Nonostante sia affascinante ed interessante, non ha mai avuto una relazione seria a causa del suo essere molto perfezionista e pignola. Ha l’intenzione di iniziare a frequentare un ragazzo solamente in presenza delle famose farfalle nello stomaco. Grazie all’aiuto di un coach dell’intimità, Deanne prova ad abbassare la guardia e a lasciarsi maggiormente andare.

Altra single protagonista di Virgins è Rhasha. Originaria di Jacksonville, in Florida, ha 42 anni ed è reduce da un lungo percorso di dimagrimento, che l’ha portata a perdere oltre trenta chili. Ha alle spalle un matrimonio giunto al termine con il divorzio e durante il quale è rimasta vergine. Affronta l’avventura nel format tv con l’obiettivo di lasciarsi andare ed esplorare la propria sessualità.

Virgins Real Time, chi sono gli altri single

Nel reality show Virgins partecipano, poi, altri single. Il primo è Alex. Ha 34 anni, è di Reading in Pennsylvania ed attualmente vive nella soffitta della casa dei genitori. Spinto dalle sorelle, ha deciso di cimentarsi nel programma per cercare l’amore.

Infine, l’ultima protagonista è Sonali, 37enne asiatica proveniente da Hollywood. Ha avuto un’educazione conservatrice ed ha un pessimo rapporto con l’intimità. Sogna una prima volta da film, ma, per il momento, la realtà non è stata all’altezza delle sue fantasie.