Squadra Omicidi Spalato: Caccia all’uomo è un avvincente film giallo per la televisione del 2016, che Michael Kreindl dirige con maestria, in onda su Rai 2. Questo capitolo della serie tedesca Der Kroatien-Krimi, ambientata nella splendida Croazia, trascina la detective Branka Marić in un’indagine ad alta tensione. Infatti, il caso la tocca molto da vicino, coinvolgendo la sua famiglia e lanciandola in una disperata caccia all’uomo per le strade di Spalato.

Regia, produzione e protagonisti del film Squadra Omicidi Spalato: Caccia all’uomo

Michael Kreindl firma la regia, mentre Christoph Darnstädt scrive la sceneggiatura. Inoltre, la casa di produzione Hager Moss Film realizza il film per la rete tedesca ARD, e in Italia la Rai lo trasmette su Rai 2.

I protagonisti principali sono:

Neda Rahmanian interpreta Branka Marić , l’intrepida e tormentata capo della squadra omicidi.

interpreta , l’intrepida e tormentata capo della squadra omicidi. Lenn Kudrjawizki è Emil Perica , il suo fedele e metodico collega investigatore.

è , il suo fedele e metodico collega investigatore. Kasem Hoxha veste i panni di Tomislav Kovačić , il loro diretto superiore.

veste i panni di , il loro diretto superiore. Sarah Bauerett interpreta Minka, la sorella di Branka, il cui coinvolgimento emotivo rischia di compromettere tutto.

Dove è stato girato?

La produzione ha girato il film interamente in Croazia, scegliendo come location principali la vibrante città di Spalato e altre suggestive località della Dalmazia. Di conseguenza, le autentiche ambientazioni mediterranee non sono un semplice sfondo, ma contribuiscono attivamente a creare un’atmosfera intensa e realistica, muovendosi tra affascinanti paesaggi urbani e splendide zone costiere.

Trama del film Squadra Omicidi Spalato: Caccia all’uomo

L’indagine prende il via quando un uomo viene brutalmente assassinato a Spalato. Tuttavia, il caso assume immediatamente una piega personale e complessa per Branka Marić quando scopre che la presunta vittima è l’ex fidanzato di sua sorella Minka. Ben presto, però, le indagini svelano una verità sconcertante: l’uomo ha inscenato la propria morte. Infatti, sta cercando disperatamente di sfuggire alla vendetta di un potente clan mafioso, dopo averne ucciso uno dei membri più influenti.

Di conseguenza, Branka ed Emil Perica si trovano di fronte a un doppio compito: devono rintracciare il fuggitivo prima che lo facciano i suoi inseguitori per eliminarlo. A complicare ulteriormente la situazione, Branka si accorge che sua sorella Minka le sta nascondendo dei segreti cruciali, chiaramente combattuta tra la lealtà familiare e la legge. Inizia così una disperata corsa contro il tempo, una vera e propria caccia all’uomo tra inseguimenti, interrogatori serrati e continui colpi di scena.

Spoiler finale

Nel finale adrenalinico, che si svolge tra i vicoli di Spalato, Branka, grazie al suo intuito, scopre finalmente dove si nasconde il fuggitivo: una casa abbandonata lungo la costa. Proprio quando il clan mafioso sta per trovarlo, una soffiata decisiva del suo capo Tomislav Kovačić permette alla squadra di intervenire. Di conseguenza, riescono a catturarlo un attimo prima che i mafiosi lo uccidano.

A questo punto, Minka crolla e confessa di aver aiutato il suo ex a scappare, non per complicità criminale, ma nel disperato tentativo di proteggerlo e di assicurarlo a una giustizia equa, non alla vendetta della mafia. Il film si chiude quindi con Branka che riflette amaramente sul difficile confine tra dovere professionale e affetti personali, mentre la città di Spalato torna alla sua apparente e soleggiata tranquillità.

Cast completo del film Squadra Omicidi Spalato: Caccia all’uomo

Il cast unisce ancora una volta talentuosi attori tedeschi e croati, le cui interpretazioni intense e realistiche conferiscono grande spessore ai personaggi.