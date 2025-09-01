Lunedì 1° settembre si svolge il Power Hits Estate 2025. Nel corso della rassegna è eletto il tormentone dell’estate.

Power Hits Estate 2025, due giorni di musica

Il Power Hits Estate 2025, dunque, prende il via alle ore 21:00. Lo show si svolge presso la suggestiva cornice dell’Arena di Verona, così come il Future Hits Live, che invece si svolge domani, martedì 2 settembre, sempre in prime time.

Il primo evento è realizzato dall’emittente radiofonica RTL 102.5. La seconda kermesse è firmata da Radio Zeta, rete radiofonica dedicata agli artisti emergenti.

Entrambi gli show sono ideati da Lorenzo Suraci, mentre la regia è affidata a Luigi Antonini. La conduzione è affidata alla coppia composta da Matteo Campese e Paola Di Benedetto. Le trasmissioni sono proposte in radiovisione su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre), su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre) e in streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play. In televisione, invece, è possibile seguire gli eventi musicali su Sky Uno e su TV8.

Power Hits Live 2025, il cast

Sono numerosi gli artisti presenti al Power Hits Estate 2025. Fra i cantati attesi ci sono Alfa, Anna, Annalisa, Bresh, Boomdabash, Carl Brave, Clara, Coez, Dardust, Elodie, Fabio Rovazzi, Fabri Fibra e Fedez. Spazio, poi, a Francesco Gabbani, Fuckyourclique, Gabry Ponte, Gaia, Gigi D’Alessio, Irama, Levante e Loredana Bertè.

Altri protagonisti sono Lucio Corsi, Mari Froes, Noemi, Orietta Berti, Rkomi, Rocco Hunt, Rose Villain, Sal Da Vinci, Salmo, Sarah Toscano, Sayf, Serena Brancale, Tananai, The Kolors e Tredici Pietro. Era stato annunciato anche Blanco, che tuttavia, sui suoi profili social, ha annunciato di non poter partecipare per piccoli problemi di salute.

Al termie di tutte le performance, i conduttori eleggono la PowerHits dell’estate 2025.

Chi canta nella kermesse organizzata da Radio Zeta

Il 2 settembre, i riflettori dell’Arena di Verona si riaccendono per il Future Hits Live 2025. Il Festival dedicato agli artisti emergenti è arricchito, in primis, da Alex Wyse, Alfa, Anna, Annalisa, Ariete, Artie 5ive, Big Mama, Bresh e Chiamamifaro. Spazio a Chiello, Clara, Ele A, Emis Killa, Emma Nolde, Fabri Fibra, Frah Quintale, Francesca Michielin e Fritu.

La scaletta prevede la partecipazione di Fulminacci, Gaia, Golden Years, Joan Thiele, Joshua, LDA, Les Votives, Lorenzza, Lucio Corsi, Mida, Naska, Neffa, Nerissima Serpe e Noemi. I presentatori lanciano le performance di Papa V, Rhove, Rkomi, Rocco Hunt, Rose Villain, Rrari dal Tacco, Sangiovanni, Sarah Toscano, Sayf, Serena Brancale e Settembre. Infine, ci sono Shablo, SKT, Tananai, The Kolors, Tormento, Tredici Pietro e TrigNO.