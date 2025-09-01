Lunedì 1° settembre inizia ufficialmente la stagione televisiva 2025-2026. Uno dei primi format a partire è la novità Dentro la Notizia, la cui prima puntata parte alle 16:45 su Canale 5. La trasmissione è guidata da Gianluigi Nuzzi ed ha il compito di sostituire Pomeriggio Cinque, cancellato dopo i brutti risultati ottenuti lo scorso anno da Myrta Merlino.

Dentro la Notizia prima puntata, inizia il programma

Prende il via Dentro la Notizia. Il conduttore Gianluigi Nuzzi: “Dedicheremo ogni puntata all’attualità, saremo sempre accesi sui fatti e sull’attualità“. Come accade a Quarto Grado, il conduttore anticipa alcuni dei temi della giornata mediante delle parole chiave. Fra le altre vi è “Spiate”, per introdurre il talk dedicato al gruppo Facebook chiamato Mia Moglie.

Il primo argomento della puntata è l’omicidio di Tommaso Onofri. Il piccolo, ad appena sedici mesi, è stato rapito ed ucciso. Uno dei rapitori ha scontato la condanna ed è stato rilasciato. In un servizio sono state raccolte le dichiarazioni della mamma. Poi, il padrone di casa intervista Valerio e Marina, i genitori di Marco Vannini. Intervista molto corta (appena dieci minuti), per poi spostare l’attenzione sull’omicidio di Silvana, ex tabaccaia ritrovata morta a casa sua. Ospite in studio è Gabriella Marano, psicologa forense.

Nella prima puntata di Dentro la Notizia si sposta l’attenzione su Cecilia De Astis, investita e uccisa da un gruppo di giovanissimi. Uno dei colpevoli è ancora in fuga: ha appena 11 anni. In collegamento, Nuzzi intervista Filippo, il figlio della vittima.