Parte lunedì 1° settembre la nuova edizione di Little Big Italy. La trasmissione è in onda su NOVE, a partire dalle ore 21:20 circa.

Little Big Italy 1° settembre, Francesco Panella a caccia dei migliori ristoranti italiani all’estero

Al timone di Little Big Italy, anche nella nuova edizione, torna lo chef Francesco Panella. A lui spetta il compito di riprendere il giro del mondo, alla ricerca dei migliori ristoranti italiani all’estero.

Ogni puntata è ambientata in una specifica città del pianeta. Qui, il presentatore incontra tre residenti originari dell’Italia. Dopo aver affrontato il test di italianità, basato su domande generali sul nostro paese e che assegna un punteggio bonus, i concorrenti, a turno, accompagnano Panella e gli altri sfidanti nei loro locali del cuore, ovvero quelli che li fanno risentire a casa.

I pasti sono composti da tre portate: la scelta del concorrente che ha selezionato il locale, quella del ristoratore e la voglia fuori menù del conduttore. Al termine dei pasti, i concorrenti giudicano il pasto. Al termine, il concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto è il vincitore della serata.

Otto le puntate previste

Sono otto le puntate previste nel corso della nuova edizione di Little Big Italy. Gli appuntamenti del format, realizzato dalla Banijay Italia, sono proposti con cadenza settimanale, nel prime time del lunedì. Oltre che in televisione, le puntate sono visibili in streaming mediante l’applicazione Discovery+.

Il viaggio di Little Big Italy inizia, il 1° settembre, da Città del Messico. A seguire è realizzato un itinerario che tocca alcune località dell’Europa e dell’America Latina, fra cui Playa del Carmen, in Messico.

Little Big Italy 1° settembre, i protagonisti della prima puntata

Nella puntata del 1° settembre di Little Big Italy è protagonista, in primis, Giulia. Casalinga, si è trasferita da nove anni per seguire il marito, che ha dovuto lasciare l’Italia per motivi di lavoro. La sfidante afferma: “Sono cresciuta nel ristorante di mamma, mi accorgo dei dettagli, come quando la pasta è precotta. Sono una provocatrice, amo vedere le reazioni degli altri. Sarà molto difficile competere con me“. Punta tutto sul ristorante Casa D’Amico.

A Little Big Italy partecipa Francesco. Imprenditore, afferma: “Vivo in Messico da venticinque anni, mi sono trasferito per stare insieme alla mia compagna, che ho conosciuto quando era in vacanza a Firenze. Ho la passione per la speleologia marina. L’Italia ha sempre un posto nel mio cuore“. Il suo locale è Trattoria Palacio.

Terzo sfidante dell’appuntamento è Antonio. Legatissimo alla città di origine Napoli, confessa: “Sono qui da 23 anni, dopo essermi sposato con una donna messicana. Ho fondato il gruppo Forza Napoli Sempre, ci riuniamo ogni tre mesi e cantiamo, mangiamo italiano e parliamo in napoletano“. A Città del Messico, il suo punto di riferimento è Maria 138.