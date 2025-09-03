Giovedì 4 settembre debutta, su Amazon Prime Video, il format Holiday Crush. Si tratta di una delle novità della stagione per quel che concerne la piattaforma di intrattenimento streaming.

Holiday Crush, di che cosa si tratta

Holiday Crush promette di stravolgere la concezione classica del genere dei reality show. Al centro del racconto vi è un gruppo di giovani, alle prese con una delle esperienze più intense delle loro vite: una vacanza da sogno, lontana dalla routine di vita quotidiana.

I protagonisti hanno la possibilità di recarsi in alcuni meravigliosi luoghi del Sud Africa, ma la loro villeggiatura non sarà esclusivamente nel segno del relax. Ben presto, si renderanno conto che, oltre a divertirsi e dare sfogo alle proprie fantasie, dovranno anche riflettere sui valori fondamentali e capire di più su loro stessi.

Al loro fianco, per supportarli durante le varie fasi dell’avventura, ci sono il travel planner Jacopo Becchetti e la spiritual coach Jessica Venturi.

I The Jackal commenteranno, dal divano, tutto ciò che avviene

Il pubblico, nel corso di Holiday Crush, ha la possibilità di seguire tutto ciò che avviene ai viaggiatori mediante le voci narranti dei The Jackal. Il gruppo comico, formato da Fabio Balsamo, Gianluca Fru, Aurora Leone e Ciro Priello, seguono le avventure dei protagonisti seduti dal divano. I loro interventi, come del resto è nel loro stile, promettono di essere diretti, schietti e dissacranti.

Al loro fianco, i The Jackal possono contare sul sostegno di alcuni ospiti, che renderanno più divertente ed interessante la narrazione. In primis, siede sul divano la cantante Cristina D’Avena, conosciuta soprattutto per aver prestato la voce ad alcune delle sigle più iconiche dei cartoni animati.

Spazio a La Pina e a Diego Passoni. Amici e colleghi, lavorano entrambi come speaker per Radio Deejay, conducendo la trasmissione pomeridiana intitolata Pinocchio. Il parterre di ospiti fissi di Holiday Crush è completato Emma Galeotti, giovane content creator seguita da quasi un milione di persone su TikTok.

Holiday Crush, sei le puntate previste

Holiday Crush è una realizzazione originale della società Casta Diva, che lo ha prodotto per conto di Amazon MGM Studios. Il format, oltre che in Italia, è distribuito in tutto il mondo il 4 settembre. In tale giornata sono rilasciati, in contemporanea, tutte le sei puntate previste nella prima edizione.

Gli autori dello show sono Lorenzo Campagnari, Andrea Teodori, Claudia Melis ed Elisabetta Valori. La regia, infine, è affidata a Tommaso Deboni.