a programmazione di giovedì 4 settembre 2025 offre un mix di commedie italiane, thriller, concerti e documentari. In particolare, su Rai 1 andrà in onda la commedia Succede anche nelle migliori famiglie, con Alessandro Siani e Cristiana Capotondi. Nel frattempo, Rai 2 dedica spazio all’azione con Hypnotic, mentre invece Rai 3 propone il documentario biografico Volonté – L’uomo dai mille volti. Parallelamente, su Canale 5 la musica è protagonista con il concerto evento di Alessandra Amoroso da Caracalla. Infine, Italia 1 punta sul survival thriller Fall, e su La7 torna l’attualità con In Onda.

Strasera in TV giovedì 4 settembre 2025, Rai

Su Rai 1, alle 21:30, la rete trasmette Succede anche nelle migliori famiglie, dove Davide Di Rienzo, il membro meno realizzato di una famiglia perfetta, affronta la scomparsa del padre e una serie di rivelazioni che cambieranno tutto.

Invece, Rai 2 alle 21:20 manda in onda Hypnotic, un thriller con Ben Affleck nei panni di un detective alla ricerca della figlia scomparsa, che si ritrova coinvolto in una rete di manipolazioni mentali e realtà alterate.

Rai 3, dal canto suo, alle 21:20 propone Volonté – L’uomo dai mille volti, un documentario dedicato a Gian Maria Volonté, tra cinema, impegno civile e trasformismo attoriale.

Contemporaneamente, Rai 4 alle 21:20 trasmette Hounded – La caccia è aperta!, una produzione in cui un gruppo di adolescenti viene braccato da ricchi aristocratici in una caccia umana.

Allo stesso modo, Rai 5 alle 21:15 offre Totò e il principe De Curtis, un documentario che esplora la doppia identità dell’attore tra comicità e malinconia.

Inoltre, Rai Movie alle 21:10 manda in onda My Soul Summer, una storia di formazione musicale ambientata in una Bologna estiva.

Per concludere, Rai Premium alle 21:20 trasmette Miss Fisher e la cripta delle lacrime, un’avventura investigativa ambientata negli anni ’20.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Spostandoci sui canali Mediaset, Canale 5 alle 21:37 propone Alessandra Amoroso – Caracalla, il concerto evento dell’artista salentina nel suggestivo scenario romano.

Parallelamente, Italia 1 alle 21:21 manda in onda Fall, un survival thriller in cui due amiche rimangono bloccate in cima a una torre radio abbandonata.

Invece, Rete 4 alle 21:30 trasmette Il marchese del Grillo, il cult con Alberto Sordi nei panni di un nobile romano irriverente e provocatore.

La7, dal canto suo, alle 20:35 offre In Onda, il talk di attualità con Concita De Gregorio e David Parenzo.

TV8 alle 21:30 manda in onda Ghostbusters – Legacy, dove i nipoti di uno degli acchiappafantasmi scoprono il passato della famiglia.

Infine, Nove alle 21:30 trasmette Paolo Cevoli – Andavo ai 100 all’ora, uno spettacolo teatrale comico tra ricordi e battute.

I film di questa sera in TV giovedì 4 settembre 2025

Per quanto riguarda l’offerta cinematografica della serata, le opzioni sono numerose e variegate. Ecco una selezione:

Succede anche nelle migliori famiglie (Rai 1): Un uomo affronta la scomparsa del padre e scopre segreti familiari.

Hypnotic (Rai 2): Un detective indaga sulla sparizione della figlia e si ritrova in un mondo di illusioni e controllo mentale.

Volonté – L’uomo dai mille volti (Rai 3): Ritratto di Gian Maria Volonté, tra cinema e impegno politico.

Hounded – La caccia è aperta! (Rai 4): Adolescenti braccati da aristocratici in una caccia umana.

Totò e il principe De Curtis (Rai 5): Documentario sulla doppia anima dell’attore tra comicità e malinconia.

My Soul Summer (Rai Movie): Una ragazza scopre la sua voce e la sua identità in un’estate musicale.

Miss Fisher e la cripta delle lacrime (Rai Premium): L’investigatrice Phryne Fisher affronta un mistero tra deserti e tombe antiche.

Fall (Italia 1): Due amiche rimangono bloccate a centinaia di metri d’altezza in una torre radio.

Il marchese del Grillo (Rete 4): Un nobile romano gioca con il potere e la plebe in una Roma papalina.

Ghostbusters – Legacy (TV8): I nipoti degli acchiappafantasmi scoprono il passato e affrontano nuove minacce paranormali.

Paolo Cevoli – Andavo ai 100 all’ora (Nove): Spettacolo comico tra ricordi d’infanzia e sketch teatrali.

Ballistic (Iris): Due agenti rivali devono collaborare per fermare una minaccia tecnologica globale.

Bugiardo bugiardo (TwentySeven): Un avvocato abituato a mentire è costretto a dire la verità per 24 ore.

Il Divin Codino (Cine34): Biopic su Roberto Baggio, tra talento, spiritualità e dolore.

Training Day (Warner TV): Un giovane poliziotto affronta un giorno di prova con un agente corrotto.

The Skeleton Key (Italia 2): Una donna scopre segreti oscuri in una villa della Louisiana.

Le lettere di Madre Teresa (TV2000): Storia della missionaria attraverso le sue lettere private.

Paura d’amare (La7D): Una donna borghese incontra un uomo semplice e la sua vita cambia.

Il primo amore non si scorda mai (La5): Una ragazza ritrova il suo primo amore dopo anni.

I film su Sky giovedì 4 settembre 2025

Infine, passando alla programmazione di Sky, il palinsesto cinematografico è altrettanto ricco. Ecco i principali titoli:

Sky Cinema Uno – The Brutalist. Un architetto ebreo sopravvissuto all’Olocausto cerca di ricostruire la sua vita in America.

Sky Cinema Action – The Beekeeper. Un ex agente segreto si vendica di una truffa ai danni di una sua amica.

Sky Cinema Collection – I delitti del BarLume – Il re dei giochi. Un nuovo caso scuote il bar toscano tra ironia e mistero.

Sky Cinema Comedy – Una notte da leoni 2. Il gruppo si risveglia in Thailandia senza memoria e deve ricostruire la notte precedente.

Sky Cinema Family – Il cacciatore e la regina di ghiaccio.

Fantasy con Chris Hemsworth e Emily Blunt in lotta contro una regina malvagia.

Sky Cinema Romance – L’ora più bella

Storia d’amore e cinema durante la Seconda Guerra Mondiale.