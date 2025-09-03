Stasera in tv giovedì 4 settembre 2025
Programmazione Tv

Stasera in TV giovedì 4 settembre 2025: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
4 Settembre 2025 4 Minuti di lettura
0 Commenti

a programmazione di giovedì 4 settembre 2025 offre un mix di commedie italiane, thriller, concerti e documentari. In particolare, su Rai 1 andrà in onda la commedia Succede anche nelle migliori famiglie, con Alessandro Siani e Cristiana Capotondi. Nel frattempo, Rai 2 dedica spazio all’azione con Hypnotic, mentre invece Rai 3 propone il documentario biografico Volonté – L’uomo dai mille volti. Parallelamente, su Canale 5 la musica è protagonista con il concerto evento di Alessandra Amoroso da Caracalla. Infine, Italia 1 punta sul survival thriller Fall, e su La7 torna l’attualità con In Onda.

Strasera in TV giovedì 4 settembre 2025, Rai

Su Rai 1, alle 21:30, la rete trasmette Succede anche nelle migliori famiglie, dove Davide Di Rienzo, il membro meno realizzato di una famiglia perfetta, affronta la scomparsa del padre e una serie di rivelazioni che cambieranno tutto.

Invece, Rai 2 alle 21:20 manda in onda Hypnotic, un thriller con Ben Affleck nei panni di un detective alla ricerca della figlia scomparsa, che si ritrova coinvolto in una rete di manipolazioni mentali e realtà alterate.

Rai 3, dal canto suo, alle 21:20 propone Volonté – L’uomo dai mille volti, un documentario dedicato a Gian Maria Volonté, tra cinema, impegno civile e trasformismo attoriale.

Contemporaneamente, Rai 4 alle 21:20 trasmette Hounded – La caccia è aperta!, una produzione in cui un gruppo di adolescenti viene braccato da ricchi aristocratici in una caccia umana.

Allo stesso modo, Rai 5 alle 21:15 offre Totò e il principe De Curtis, un documentario che esplora la doppia identità dell’attore tra comicità e malinconia.

Inoltre, Rai Movie alle 21:10 manda in onda My Soul Summer, una storia di formazione musicale ambientata in una Bologna estiva.

Per concludere, Rai Premium alle 21:20 trasmette Miss Fisher e la cripta delle lacrime, un’avventura investigativa ambientata negli anni ’20.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Spostandoci sui canali Mediaset, Canale 5 alle 21:37 propone Alessandra Amoroso – Caracalla, il concerto evento dell’artista salentina nel suggestivo scenario romano.

Parallelamente, Italia 1 alle 21:21 manda in onda Fall, un survival thriller in cui due amiche rimangono bloccate in cima a una torre radio abbandonata.

Invece, Rete 4 alle 21:30 trasmette Il marchese del Grillo, il cult con Alberto Sordi nei panni di un nobile romano irriverente e provocatore.

La7, dal canto suo, alle 20:35 offre In Onda, il talk di attualità con Concita De Gregorio e David Parenzo.

TV8 alle 21:30 manda in onda Ghostbusters – Legacy, dove i nipoti di uno degli acchiappafantasmi scoprono il passato della famiglia.

Infine, Nove alle 21:30 trasmette Paolo Cevoli – Andavo ai 100 all’ora, uno spettacolo teatrale comico tra ricordi e battute.

I film di questa sera in TV giovedì 4 settembre 2025

Per quanto riguarda l’offerta cinematografica della serata, le opzioni sono numerose e variegate. Ecco una selezione:

Succede anche nelle migliori famiglie (Rai 1): Un uomo affronta la scomparsa del padre e scopre segreti familiari.

Hypnotic (Rai 2): Un detective indaga sulla sparizione della figlia e si ritrova in un mondo di illusioni e controllo mentale.

Volonté – L’uomo dai mille volti (Rai 3): Ritratto di Gian Maria Volonté, tra cinema e impegno politico.

Hounded – La caccia è aperta! (Rai 4): Adolescenti braccati da aristocratici in una caccia umana.

Totò e il principe De Curtis (Rai 5): Documentario sulla doppia anima dell’attore tra comicità e malinconia.

My Soul Summer (Rai Movie): Una ragazza scopre la sua voce e la sua identità in un’estate musicale.

Miss Fisher e la cripta delle lacrime (Rai Premium): L’investigatrice Phryne Fisher affronta un mistero tra deserti e tombe antiche.

Fall (Italia 1): Due amiche rimangono bloccate a centinaia di metri d’altezza in una torre radio.

Il marchese del Grillo (Rete 4): Un nobile romano gioca con il potere e la plebe in una Roma papalina.

Ghostbusters – Legacy (TV8): I nipoti degli acchiappafantasmi scoprono il passato e affrontano nuove minacce paranormali.

Paolo Cevoli – Andavo ai 100 all’ora (Nove): Spettacolo comico tra ricordi d’infanzia e sketch teatrali.

Ballistic (Iris): Due agenti rivali devono collaborare per fermare una minaccia tecnologica globale.

Bugiardo bugiardo (TwentySeven): Un avvocato abituato a mentire è costretto a dire la verità per 24 ore.

Il Divin Codino (Cine34): Biopic su Roberto Baggio, tra talento, spiritualità e dolore.

Training Day (Warner TV): Un giovane poliziotto affronta un giorno di prova con un agente corrotto.

The Skeleton Key (Italia 2): Una donna scopre segreti oscuri in una villa della Louisiana.

Le lettere di Madre Teresa (TV2000): Storia della missionaria attraverso le sue lettere private.

Paura d’amare (La7D): Una donna borghese incontra un uomo semplice e la sua vita cambia.

Il primo amore non si scorda mai (La5): Una ragazza ritrova il suo primo amore dopo anni.

I film su Sky giovedì 4 settembre 2025

Infine, passando alla programmazione di Sky, il palinsesto cinematografico è altrettanto ricco. Ecco i principali titoli:

Sky Cinema UnoThe Brutalist. Un architetto ebreo sopravvissuto all’Olocausto cerca di ricostruire la sua vita in America.

Sky Cinema ActionThe Beekeeper. Un ex agente segreto si vendica di una truffa ai danni di una sua amica.

Sky Cinema CollectionI delitti del BarLume – Il re dei giochi. Un nuovo caso scuote il bar toscano tra ironia e mistero.

Sky Cinema ComedyUna notte da leoni 2. Il gruppo si risveglia in Thailandia senza memoria e deve ricostruire la notte precedente.

Sky Cinema FamilyIl cacciatore e la regina di ghiaccio.
Fantasy con Chris Hemsworth e Emily Blunt in lotta contro una regina malvagia.

Sky Cinema RomanceL’ora più bella
Storia d’amore e cinema durante la Seconda Guerra Mondiale.

Tags:

Condividi Articolo

Seguimi Scritto Da

Sveva Loriano

Sono nata a Milano trent'anni fa. La mia casa è tutta in una valigia. Amo girare il mondo ma non rinuncio ai programmi del piccolo schermo. Amo il trash televisivo d'elite.

Other Articles

Maridacaterini.it è una testata giornalistica iscritta al registro della stampa del tribunale di Roma, al numero 187/2015 – P.Iva 05263700659. Marida Caterini è una giornalista, esperta di spettacoli, in particolare di programmi TV. Maridacaterini.it la TV e non solo…’
Facebook Youtube Instagram

maridacaterini.it © 2023. All Rights Reserved.