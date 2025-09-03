Nuovo ingresso nella famiglia della rete di Urbano Cairo. Su La7, a partire da settembre, arriverà il conduttore ed esperto di cronaca nera Pino Rinaldi.

Pino Rinaldi La7, l’annuncio dato da Enrico Mentana

A dare la notizia dell’arrivo di Pino Rinaldi su La7 è stato il direttore del telegiornale Enrico Mentana.

Il giornalista, sui suoi profili social, intorno alle ore 13:00 ha pubblicato un post, nel quale ha scritto: “Al volto di Pino Rinaldi, che da oggi entra nella nostra squadra, si lega un’idea delle storie di cronaca slegata da ogni morbosità, da ogni furbizia, da ogni imposizione di serialità, cioè da quegli elementi perversi che fanno perdere ogni dimensione di umanità ai fatti e ai loro protagonisti, ridotti a mere pedine di un gioco di società“.

L’esperto di cronaca curerà uno spazio all’interno del telegiornale

Al momento, le uniche informazioni in merito agli impegni di Pino Rinaldi su La7 sono state rese note sempre da Mentana, che ha affermato: “Pino Rinaldi, insieme ai cronisti del TG di La7, proporrà un appuntamento quotidiano, dedicato proprio alle storie che emergono dalla realtà italiana“. Ancora top secret sia il titolo di tale rubrica, sia la collocazione oraria e la data nella quale debutterà ufficialmente.

Lecito immaginare, comunque, che anche la nuova avventura televisiva di Rinaldi possa essere incentrata sulle storie al centro dell’attualità, legate ai vari casi di cronaca nera e non solo.

Pino Rinaldi La7, nuova avventura televisiva per il giornalista

Per Pino Rinaldi, la collaborazione con La7 segna un nuovo, importante capitolo della sua carriera. Impegnato nel mondo del giornalismo sin da giovanissimo, muove i primi passi nella televisione in Rai, entrando all’interno della redazione di Chi l’ha visto?. Dopo aver fatto per qualche tempo l’autore, Rinaldi appare in televisione prima come inviato, poi, dal 2000, come conduttore. In questi anni, ha la possibilità di occuparsi di vari casi rimasti nella memoria collettiva italiana.

Più di recente, Rinaldi ha firmato varie trasmissioni televisive, tutte incentrate sulle vicende di cronaca. Con un approccio lontano dalla morbosità ed attento al racconto oggettivo dei fatti, il giornalista lavora per NOVE, rete del gruppo Discovery, dove guida Faking It Bugie criminali. Poi torna ancora una volta in Rai, essendo il padrone di casa di format come Commissari Sulle tracce del male e il più recente Detectives, la cui quarta edizione, proposta nel prime time di Rai 2, è andata in onda dallo scorso febbraio.