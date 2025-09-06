Torna per la ventisettesima volta il Festival New York Canta 2025. La kermesse, che vanta la presenza della Rai fra le media partner, si svolge il 12 ottobre prossimo.

Festival New York Canta 2025, il 10 settembre si svolge l’ultima fase dei casting

Il Festival New York Canta è da svariato tempo l’evento canoro più importante per la comunità italo-americana presente nella Grande Mela. La location scelta per ospitare la kermesse è quella dell’Oceana Theatre di Brooklyn.

La fase di selezione, per quello che è considerato da più parti il Festival di Sanremo newyorchese, giungerà al termine il prossimo 10 settembre. In tale data, infatti, si svolgerà, negli studi dell’Art Village di Roma, la finale italiana. Durante essa, una giuria composta da sette esperti selezionerà i cinque vincitori, che voleranno a New York per la finalissima. In quest’ultima serata si uniranno altri cinque talenti, che avranno superato le selezioni effettuate in tutto il mondo.

Conduce Ema Stokholma, dove vedere la rassegna

Il Festival New York Canta 2025 sarà trasmesso, in due distinte puntate, su Rai 2. In streaming, invece, sarà possibile fruire dell’evento mediante l’applicazione gratuita Rai Play. La TV di Stato garantirà la visione della rassegna musicale a tutti gli italiani sparsi in giro per il mondo grazie a Rai Italia.

Al timone del Festival New York Canta ci sarà Ema Stokholma. Si tratta di una delle voci di punta dell’emittente radiofonica Rai Radio 2, dove guida il format Radio 2 Social Club, in coppia con Luca Barbarossa. Con tale programma, Stokholma è in onda anche in televisione, nella mattina di Rai 2.

Festival New York Canta 2025, chi sono i giudici

Il Festival New York Canta 2025 sarà arricchito dalla partecipazione di Lucrezia Melito Mangilli. La Miss Italy World, durante lo show, avrà il compito di realizzare servizi in esterna, per offrire scorci iconici di una New York rivista in chiave musicale.

A decretare il nome dei concorrenti vincitori sarà una giuria di esperti, composta da alcuni artisti italiani molto conosciuti. In primis ci sarà Roby Facchinetti, storico membro dei Pooh. Spazio a Gaetano Curreri, leader degli Stadio. Altri artisti che parteciperanno nel ruolo di giudici saranno Leo Gassman e Giusy Ferreri.

Ad arricchire il tavolo di giurati ci sarà Renato Tanchis. Quest’ultimo rappresenterà la Warner Music Italia, che realizzerà la compilation contenente le canzoni dei finalisti. Il Presidente della giuria, infine, sarà ancora una volta il giornalista Marino Bartoletti, esperto di musica nonché grande conoscitore della storia del Festival di Sanremo.