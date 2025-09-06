Missione compiuta per le Azzurre guidate da Julio Velasco. L’Italia, infatti, è riuscita ad arrivare alla finale dei Mondiali di pallavolo femminile, dove affronterà la Turchia.

Mondiali di pallavolo finale Italia Turchia, le Azzurre sono le favorite

L’Italia, domenica 7 settembre, giocherà la terza finale dei Mondiali di pallavolo femminile della sua storia. La prima volta in tale appuntamento è avvenuta nel 2002, quando è riuscita a vincere il titolo iridato sconfiggendo per 3 a 2 gli Stati Uniti. Nel 2018, invece, le nostre portacolori sono uscite sconfitte dal match, capitolando 3 a 2 contro la Serbia. Per la Turchia, squadra avversaria dell’Italia, si tratta di una prima volta assoluta. Mai prima d’ora, infatti, la compagine era riuscita a staccare il pass per disputare la finale.

L’Italia è arrivata alla finale dei Mondiali di pallavolo femminile dopo aver vinto, per 3 a 2, nella semifinale contro il Brasile. Un incontro molto sofferto, che le Azzurre hanno vinto dopo una vera e propria battaglia agonistica, durata più di due ore. Le nostre avversarie, invece, hanno staccato il pass per la sfida superando il Giappone per 3 a 1. Dopo aver perso il primo set, le giocatrici turche hanno ritrovato la migliore forma ed hanno vinto senza grossi problemi.

Mondiali di pallavolo finale Italia Turchia, la diretta su Rai 1 e DAZN

Italia-Turchia, finale dei Mondiali di pallavolo femminile, è in onda, in diretta e in chiaro, sulla Rai. Proprio come accaduto per le semifinali, il faccia a faccia è trasmesso su Rai 1. La rete ammiraglia si collega dalle ore 14:00, mentre il fischio di inizio della partita è fissato per le 14:30.

Il commento è affidato alla coppia composta da Marco Fantasia e Giulia Pisani. Gli spazi di approfondimento che precedono e seguono l’incontro, invece, sono condotti da Simona Rolandi. In studio, con lei, vari ospiti ed esperti, fra cui l’ex pallavolista Consuelo Mangifesta. La diretta streaming è garantita, come di consueto, sull’applicazione Rai Play. A pagamento, la sfida Italia-Turchia è trasmessa su DAZN. Qui, il commento è affidato a Fabrizio Monari ed Enrica Merlo.

La finale terzo e quarto posto su Rai 2

La giornata di domenica 7 settembre in compagnia dei Mondiali di pallavolo femminile parte già dalla mattina. Su Rai 2 ed in streaming su Rai Play, a partire dalle ore 10:20 circa, è prevista la messa in onda, in diretta, della finale terzo e quarto posto. A contendersi il gradino più basso del podio vi sono il Brasile ed il Giappone, ovvero i team usciti sconfitti dalle semifinali.