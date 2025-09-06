Mondiali di pallavolo finale Italia Turchia Rai 1
Mondiali di pallavolo, dove vedere la finale Italia-Turchia: la diretta su Rai 1

Matteo Tuveri
6 Settembre 2025 2 Minuti di lettura
Missione compiuta per le Azzurre guidate da Julio Velasco. L’Italia, infatti, è riuscita ad arrivare alla finale dei Mondiali di pallavolo femminile, dove affronterà la Turchia.

Mondiali di pallavolo finale Italia Turchia

Mondiali di pallavolo finale Italia Turchia, le Azzurre sono le favorite

L’Italia, domenica 7 settembre, giocherà la terza finale dei Mondiali di pallavolo femminile della sua storia. La prima volta in tale appuntamento è avvenuta nel 2002, quando è riuscita a vincere il titolo iridato sconfiggendo per 3 a 2 gli Stati Uniti. Nel 2018, invece, le nostre portacolori sono uscite sconfitte dal match, capitolando 3 a 2 contro la Serbia. Per la Turchia, squadra avversaria dell’Italia, si tratta di una prima volta assoluta. Mai prima d’ora, infatti, la compagine era riuscita a staccare il pass per disputare la finale.

L’Italia è arrivata alla finale dei Mondiali di pallavolo femminile dopo aver vinto, per 3 a 2, nella semifinale contro il Brasile. Un incontro molto sofferto, che le Azzurre hanno vinto dopo una vera e propria battaglia agonistica, durata più di due ore. Le nostre avversarie, invece, hanno staccato il pass per la sfida superando il Giappone per 3 a 1. Dopo aver perso il primo set, le giocatrici turche hanno ritrovato la migliore forma ed hanno vinto senza grossi problemi.

Mondiali di pallavolo finale Italia Turchia, la diretta su Rai 1 e DAZN

Italia-Turchia, finale dei Mondiali di pallavolo femminile, è in onda, in diretta e in chiaro, sulla Rai. Proprio come accaduto per le semifinali, il faccia a faccia è trasmesso su Rai 1. La rete ammiraglia si collega dalle ore 14:00, mentre il fischio di inizio della partita è fissato per le 14:30.

Il commento è affidato alla coppia composta da Marco Fantasia e Giulia Pisani. Gli spazi di approfondimento che precedono e seguono l’incontro, invece, sono condotti da Simona Rolandi. In studio, con lei, vari ospiti ed esperti, fra cui l’ex pallavolista Consuelo Mangifesta. La diretta streaming è garantita, come di consueto, sull’applicazione Rai Play. A pagamento, la sfida Italia-Turchia è trasmessa su DAZN. Qui, il commento è affidato a Fabrizio Monari ed Enrica Merlo.

Mondiali di pallavolo finale Italia Turchia dove vederla

La finale terzo e quarto posto su Rai 2

La giornata di domenica 7 settembre in compagnia dei Mondiali di pallavolo femminile parte già dalla mattina. Su Rai 2 ed in streaming su Rai Play, a partire dalle ore 10:20 circa, è prevista la messa in onda, in diretta, della finale terzo e quarto posto. A contendersi il gradino più basso del podio vi sono il Brasile ed il Giappone, ovvero i team usciti sconfitti dalle semifinali.

Matteo Tuveri

