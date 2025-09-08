La soap spagnola La Promessa prosegue la sua messa in onda su Rete 4 alle 19:35, con episodi intensi e rivelazioni sconvolgenti dall’8 al 14 settembre 2025. In particolare, il ritorno di Jana riaccende la speranza in Manuel, mentre Catalina rivela finalmente il nome del padre del suo bambino. Parallelamente, José Juan viene cacciato dalla tenuta, e Martina prende una decisione drastica.
La Promessa 8-14 settembre 2025: lunedì 8 settembre
La settimana si apre con il ritorno di Jana a palazzo, dove riabbraccia Manuel, il quale non nasconde la sua immensa gioia. Nel frattempo, José Juan, ormai esasperato, tenta di sparare a Martina, ma fortunatamente Julia riesce a salvarla. Di conseguenza, la tensione è alle stelle, e Curro inizia a pensare a una soluzione definitiva per risolvere la situazione.
Martedì 9 settembre
Il giorno seguente, Alonso propone a Catalina di sposare Pelayo per mettere fine ai pettegolezzi. Tuttavia, la ragazza rifiuta e decide di rivelare a tutti che Pelayo non è il padre del bambino. Pertanto, la sua confessione scuote profondamente gli equilibri del palazzo.
La Promessa 8-14 settembre 2025: mercoledì 10 settembre
A metà settimana, Curro e Julia si schierano contro José Juan, il quale viene definitivamente allontanato dalla tenuta. Infatti, i due minacciano di denunciarlo se dovesse mai tornare. Nel frattempo, Catalina confessa di aspettare un figlio da Adriano, e di conseguenza gli abitanti della tenuta rimangono sconvolti dalla notizia.
Giovedì 11 settembre
Successivamente, Maria organizza una colletta per aiutare Padre Samuel con il suo rifugio. In un altro momento, a palazzo arriva Leocadia, lasciando Cruz molto perplessa. Parallelamente, Ricardo si apre con Pia, raccontandole finalmente la verità su sua moglie.
La Promessa 8-14 settembre 2025: venerdì 12 settembre
Il giorno dopo, Martina, profondamente provata dagli ultimi eventi, annuncia la sua partenza. Di conseguenza, Julia decide di seguirla a Cordoba. Pertanto, l’assenza delle due ragazze destabilizza ulteriormente la tenuta.
Sabato 13 settembre
Durante il fine settimana, Catalina riceve il sostegno delle sorelle, ma il suo segreto continua a far discutere. Nel frattempo, Petra ricatta Ricardo, minacciando di rivelare il passato di Santos. In un altro momento di tensione, Jana affronta nuovamente Cruz, decisa a non rinunciare ai suoi amici.
Domenica 14 settembre
La settimana si conclude con Alonso che si mostra sconvolto dalla confessione di Catalina. Sebbene la ragazza non sia ancora pronta a parlare, il marchese vuole sapere tutta la verità. Parallelamente, Leocadia dichiara di conoscere Lorenzo, gettando nuove ombre sul passato della famiglia.
Dove vederla
La Promessa va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19:35. Inoltre, le repliche sono disponibili sulla piattaforma Mediaset Infinity.
“`