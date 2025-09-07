Dopo il tepore estivo, si riaccende la televisione. Di seguito vi elenchiamo tutti i programmi, Rai e Mediaset, che prendono il via lunedì 8 settembre.

Lunedì 8 settembre programmi Rai Mediaset, i format della rete ammiraglia

Per quel che riguarda Rai 1, il primo programma a partire l’8 settembre è Unomattina News, guidato da Tiberio Timperi e Maria Soave, al via alle 06:00. Alle 08:35 c’è Unomattina con i confermati Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla. Alle 09:50 ritorna Storie Italiane con Eleonora Daniele, seguita alle 11:50 da È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici. Quest’ultima, nel cast fisso, accoglierà la new entry Carlotta Mantovan.

Alle 14:00, dopo il TG1, riprende La Volta Buona con Caterina Balivo, che prosegue fino alle 16:00. A tale ora c’è la prima puntata della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore. Alle 17:05 Alberto Matano guida La Vita in Diretta, che alle 18:45 cede la linea a Reazione a Catena.

Le altre reti della TV di Stato

Lunedì 8 settembre si riaccende anche il pomeriggio di Rai 2. Alle 14:00, Milo Infante torna alla conduzione di Ore 14, format di successo dedicato alla cronaca nera. Il programma dura circa un’ora e mezza, terminando alle 15:35, quando parte Pierluigi Diaco con BellaMa.

Completamente rinnovato, invece, il palinsesto di Rai 3. L’8 settembre riparte, alle 08:00, Agorà con Roberto Inciocchi. Alle 09:45 tocca a ReStart con Annalisa Bruschi. Alle 10:50, poi, è la volta di Elisir. Il programma di approfondimento sul benessere e salute è condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi. Alle 12:25 parte la nuova edizione di Quante Storie, con al timone il confermato Giorgio Zanchini.

Dalle ore 16:00, torna su Rai 3 uno dei titoli di punta della programmazione tv, ovvero Geo. Nelle circa tre ore di trasmissione, la conduzione è affidata ai confermatissimi Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi. Nell’access prime time, al termine di Blob, è la volta dei primi appuntamenti stagionali di Riserva Indiana e de Il Cavallo e la Torre, guidati rispettivamente da Stefano Massini e dal giornalista Marco Damilano.

Lunedì 8 settembre programmi Rai Mediaset, l’offerta del Biscione

Anche sulle reti Mediaset, nella giornata di lunedì 8 settembre vi sono dei ritorni. Su Canale 5 alle 11:00 e su Rete 4 dalle 14:00, Barbara Palombelli guida le nuove edizioni di Forum e de Lo Sportello di Forum.

Sempre su Rete 4, dalle ore 19:30 alle 19:50 circa, spazio alla novità 10 Minuti. Si tratta di una striscia informativa quotidiana, guidata dal giornalista Nicola Porro. In access prime time, alle 20:30, Paolo Del Debbio torna al timone del talk show 4 di Sera.