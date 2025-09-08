Torna uno dei format rivelazione degli ultimi anni della televisione italiana. Stiamo parlando di Cash or Trash, la cui edizione numero 8 torna, come sempre su NOVE, a partire da lunedì 8 settembre.

Cash or Trash 8, cambia la collocazione oraria

Cash or Trash 8, realizzato dalla Blu Yazmine, è guidato, come di consueto, da Paolo Conticini. Quest’ultimo è il padrone di casa dello show sin dalla primissima edizione, andata in onda nell’ottobre del 2021. Con il tempo, il programma è diventato un vero e proprio punto di riferimento per l’intera offerta di NOVE, ottenendo ottimi ascolti.

In occasione dell’ottava edizione, al via l’8 settembre, cambia la collocazione oraria di Cash or Trash. La scorsa stagione, lo show era andato in onda in access prime time, ovvero dalle 20:30 alle 21:30 circa. Quest’anno, invece, gli appuntamenti partono alle 19:25 e giungono al termine alle 20:35 circa, quando la linea passa a The Cage Prendi e Scappa con Amadeus e Giulia Salemi.

Come funziona lo show

Non cambia il meccanismo di funzionamento dell’ottava stagione di Cash or Trash. In ogni appuntamento, Paolo Conticni accoglie nello studio cinque venditori, persone comuni che hanno deciso di mettere in vendita, rigorosamente all’asta, alcuni loro oggetti.

Dopo un breve faccia a faccia fra il concorrente e il padrone di casa, l’oggetto protagonista dell’asta è analizzato dall’esperto Alessandro Rosa. Quest’ultimo, dopo aver udito la storia ed aver valutato le condizioni, assegna al bene un valore.

Successivamente, il venditore e il conduttore incontrano i mercanti, esperti di antiquariato e modernariato, che danno il via ad un’asta per accaparrarsi l’oggetto. L’esperto che ha formulato l’offerta più alta è il vincitore. Il venditore, alla fine, deve decidere se accettare l’offerta e dunque vendere il bene o se, invece, rifiutare.

Cash or Trash 8, chi sono gli esperti

Confermato il cast di mercanti di Cash or Trash. Nel ruolo, infatti, sono confermati Roberta Tagliavini, Stefano D’Onghia, Giano Del Bufalo, Ada Egidio e Federico Bellucci. A loro si uniscono, durante i vari appuntamenti della stagione, degli ospiti. Come riporta il settimanale TV Sorrisi e Canzoni, è previsto il ritorno di Giovanni De Santis, nel cast fisso di mercanti dalla terza alla sesta stagione.

Spazio anche ad Irene Bifolchi, antiquaria che ha debuttato nel format nella scorsa stagione, e a Marilena Tarable, già coinvolta nella sesta edizione. Tutte le puntate, oltre che in televisione, sono fruibili anche in streaming ed on demand mediante l’applicazione Discovery+.