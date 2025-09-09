Si intitolerà Ignoto X il nuovo programma di Pino Rinaldi su La7. L’annuncio dell’arrivo del giornalista nelle rete era arrivato qualche giorno fa, mediante un post pubblicato dal direttore del telegiornale Enrico Mentana. Ora emergono i primi dettagli.

Ignoto X La7, l’esordio il 15 settembre

Come già comunicato da Mentana, il programma Ignoto X sarà realizzato, da Pino Rinaldi, in collaborazione con la redazione del telegiornale di La7. Il primo appuntamento è previsto per il 15 settembre prossimo.

Per il conduttore, quello con il format si tratta non solo del debutto in una nuova rete, ma anche in una fascia oraria da lui non ancora presidiata. Il programma, infatti, sarà proposto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 18:35 circa. Ogni puntata avrà una durata di circa un’ora e mezza.

Al centro del format vi sono i principali casi di cronaca

Quello con La7, dunque, sarà un’esperienza lavorativa decisamente molto impegnativa. Nonostante non si sappiano dettagli in merito alla durata dell’edizione, infatti, il giornalista ed esperto di cronaca ha accettato di iniziare una nuova avventura televisiva quotidiana, da un’ora e mezza al giorno.

Al centro delle varie puntate vi è la cronaca, come d’altronde intuibile già dal nome, che si rifà in modo neanche troppo implicito al linguaggio tecnico investigativo. Pino Rinaldi e la sua squadra mirano a ridare centralità alle persone ed alle vicende, creando un racconto il più lontano possibile dagli schermi narrativi preconfezionati.

Niente spettacolarizzazioni, dunque, ma una narrazione che sia la più aderente possibile alla realtà dei fatti. Rinaldi non è nuovo alla televisione, avendo guidato in passato già numerosi programmi di cronaca nera. Uno degli ultimi è Detectives, con il quale ha presidiato, per varie settimane, il prime time di Rai 2.

Ignoto X La7, già terminato l’esperimento Grantchester

Con l’arrivo di Ignoto X cambia il palinsesto pomeridiano di La7. Come riporta la guida tv presente sul sito dell’emittente, a partire dal 15 settembre prossimo sarà cancellata Grantchester. La serie tv poliziesca ha esordito su La7 ieri, l’8 settembre, ottenendo ascolti disastrosi, tenendo compagnia ad appena 134 mila persone con l’1,1% di share.

A Rinaldi, dunque, il compito di risollevare una fascia oraria da tempo spenta su La7, per garantire al telegiornale delle 20:00 un buon traino di ascolti. Tuttavia, la missione di Ignoto X appare tutt’altro che semplice, con Pino Rinaldi che dovrà fare i conti con la forte concorrenza dei quiz delle altre reti, su tutti Reazione a Catena, Avanti un Altro e Cash or Trash.