Parte venerdì 12 settembre la nuova edizione di Propaganda Live. La trasmissione torna in onda, con la nuova stagione, nel prime time di La7.

Propaganda Live, il conduttore è Diego Bianchi

Propaganda Live, visibile oltre che in televisione anche in diretta streaming ed on demand mediante il sito web dell’emittente, è guidato dal confermato Diego Bianchi, in arte Zoro.

Al suo fianco, il padrone di casa può fare il conto sul confermato cast di ospiti fissi. Tutti insieme, il programma, mediante un mix di satira, approfondimento e intrattenimento, analizza i principali avvenimenti della scena italiana e internazionale.

Nella nuova edizione di Propaganda Live torna Makkox, fumettista che firma vari contenuti di satira politica. Confermata anche la rubrica denominata Social Top Ten, contenente le notizie più curiose della settimana.

Le puntate si svolgono dagli Studi De Paolis di Roma.

Gli ospiti fissi, nella prima puntata partecipa il cantautore Neffa

Ad arricchire i vari appuntamenti di Propaganda Live vi sono gli interventi degli ospiti fissi, giornalisti oltre che volti di La7. A tal proposito, il conduttore dialoga con Filippo Ceccarelli, Constance Reuscher, Francesca Schianchi e Paolo Celata, che di volta in volta firmano vari contenuti e reportage. Nelle dirette, poi, non mancano gli inediti monologhi firmati da Andrea Pennacchi, Federica Cacciola e Benedetta Orlando. Essi, con i loro interventi, mirano ad offrire momenti di riflessione e divertimento.

In ogni puntata, Diego Bianchi in arte Zoro dà spazio anche ad altri ospiti, personaggi influenti del mondo del cinema, della televisione e della musica. Nel debutto di venerdì 12 settembre è effettuata una lunga intervista a Neffa. Il cantautore e rapper, alla sua prima partecipazione nel format, lo scorso 29 agosto ha pubblicato Canerandagio Parte 2, seconda parte del progetto artistico iniziato lo scorso aprile. Con l’occasione, dunque, Neffa fa ascoltare al pubblico alcune delle canzoni.

Propaganda Live, reportage da Gaza

Ampio spazio, nella prima puntata di Propaganda Live, lo ha il dramma di Gaza. Il conduttore, nel debutto, ha firmato un lungo reportage esclusivo: è salito a bordo di un aereo giordano e ha sorvolato l’intera Striscia di Gaza, testimoniando le delicatissime attività del lancio degli aiuti umanitari. Con l’occasione, offre uno sguardo diretto sulle difficoltà e le emergenze della regione.

In seguito, l’inchiesta di Bianchi si sposta in direzione Amman. Nella città, il padrone di casa, munito di telecamera, è entrato all’interno dell’ospedale di Medici Senza Frontiere. Nella struttura hanno fatto il loro arrivo numerosi feriti dei conflitti mediorientali, in particolare palestinesi.