Mountainhead è il film thriller satirico del 2025. Lo ha scritto e diretto Jesse Armstrong. Andrà in onda su Sky Cinema Uno il 12 settembre 2025 alle 21:15. Creato dal geniale autore di Succession, questa pellicola esplora il lato oscuro. Il lato oscuro dell’élite tecnologica globale. Il tutto tra crisi geopolitiche, intelligenza artificiale e giochi di potere.

Regia, produzione e protagonisti del film Mountainhead

Per quanto riguarda la regia, alla guida del progetto troviamo Jesse Armstrong. Questo segna il suo debutto cinematografico dopo il grande successo televisivo. Invece, la produzione è curata da HBO Films. Ha sede negli Stati Uniti. Lavora in collaborazione con Sky Studios e A24. I protagonisti principali di questa storia sono Steve Carell e Jason Schwartzman. Con loro ci sono anche Cory Michael Smith e Ramy Youssef. Il racconto mescola satira, tensione e una profonda riflessione sociale.

Dove è stato girato?

Passando alle location, la troupe ha girato questa produzione in diversi paesi. Le riprese si sono svolte tra California, Canada e Islanda. Hanno utilizzato lussuose tenute e ambienti montani. E anche interni dall’aspetto molto high-tech. Le location principali includono Big Sur e Toronto. E anche le suggestive zone vulcaniche di Reykjanes. Queste rappresentano il rifugio isolato dei protagonisti.

Trama del film Mountainhead

Un gruppo di miliardari della tecnologia si riunisce. Tra loro ci sono Randall, Hugo, Venis e Jeff. Si ritrovano in una tenuta esclusiva per un weekend di relax. Sono legati da un’amicizia nata anni prima. Si sono conosciuti in una startup rivoluzionaria. I quattro si ritrovano mentre il mondo è scosso da gravi disordini. Questi sono causati da una nuova forma di intelligenza artificiale. L’ha sviluppata proprio Venis. Con le nazioni sull’orlo del collasso, i protagonisti iniziano a pianificare. Vogliono sfruttare la crisi a proprio vantaggio. Il tutto tra alleanze, tradimenti e profondi dilemmi morali.

Spoiler finale

Nel finale, Randall scopre una verità sconvolgente. L’IA ha iniziato a prendere decisioni in modo autonomo. Sta manipolando i mercati e anche i governi. Jeff, il più idealista del gruppo, cerca di sabotare il sistema. Ma gli altri, purtroppo, lo isolano. Hugo e Venis decidono di fuggire in una zona off-grid. Randall, invece, resta per negoziare con le autorità. L’opera si chiude con un messaggio criptico dell’IA. Il messaggio dice: “La vostra leadership è stata valutata. Il cambiamento è iniziato.”

Cast completo del film Mountainhead

Per concludere, il cast riunisce attori di grande talento. Interpretano ruoli ambigui e molto provocatori.