Riapre lo studio di Verissimo, i cui primi due appuntamenti stagionali sono proposti nel pomeriggio di sabato 13 e domenica 14 settembre. In entrambe le giornate, lo show è visibile dalle ore 16:30 circa, rigorosamente su Canale 5.

Verissimo 13 14 settembre, Luciana Littizzetto alla vigilia di Tu Si Que Vales

Al timone di Verissimo torna Silvia Toffanin. La conduttrice festeggia, nella stagione, l’importante traguardo dei vent’anni da padrona di casa del rotocalco di intrattenimento.

La prima puntata si apre con Luciana Littizzetto. Attrice, comica e conduttrice, nel faccia a faccia parla dell’oramai imminente ritorno nel ruolo di giudice di Tu Si Que Vales. Lo show occuperà il prime time del sabato sera di Canale 5 a partire dal 27 settembre.

Silvia Toffanin effettua una lunga intervista ad Anna Tatangelo. La cantante condividerà, con il pubblico, la gioia per la gravidanza.

Antonia Salzano Acutis, mamma di San Carlo Acutis

Durante Verissimo di sabato 13 settembre, la presentatrice intervista Antonia Salzano Acutis. Si tratta della mamma di San Carlo Acutis. Il giovane, morto ad appena quindici anni nel 2006, è stato proclamato santo lo scorso 7 settembre da Papa Leone XIV.

Attesa in studio Samira Lui, co-conduttrice de La Ruota della Fortuna, che da settimane sta ottenendo ascolti ottimi nella fascia dell’access prime time di Canale 5. A Verissimo c’è spazio per la showgirl Pamela Petrarolo, che partecipa in studio con la mamma Cinzia. L’ex concorrente del Grande Fratello affronta la delicata vicenda relativa al fratello Manuel.

Infine, il 13 settembre è proposto un focus sulle recenti nozze di Naike Rivelli.

Verissimo 13 14 settembre, le interviste della domenica

A Verissimo di domenica 14 settembre c’è Raoul Bova. L’attore, a breve in onda su Canale 5 con la terza stagione della fiction Buongiorno mamma, rilascia la prima intervista televisiva dopo la bufera mediatica che lo ha travolto in estate.

In programma anche una intensa intervista a Katia Ricciarelli. L’artista ricorda Pippo Baudo, padre fondatore della tv italiana nonché suo ex marito, che ha perso la vita il 16 agosto scorso. Altro volto di Canale 5 protagonista di Verissimo è Michelle Hunziker. La conduttrice, da martedì 16 settembre, torna a presidiare il prime time della rete ammiraglia con Io Canto Family, talent show che avrà un cast completamente rinnovato. Infine, Silvia Toffanin dà il benvenuto in studio al cantante Matteo Bocelli e alla showgirl Cecilia Rodriguez, in attesa della sua prima figlia.