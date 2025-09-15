Lunedì 15 settembre è proposta la puntata speciale Temptation Island e poi e poi. Il programma è visibile su Canale 5 dalle ore 21:30 circa.

Temptation Island e poi e poi, quel che è successo a settimane di distanza dalla fine dell’edizione estiva

L’obiettivo di Temptation Island e poi e poi è quello di dare al pubblico gli aggiornamenti in merito allo stato delle coppie al centro dell’ultima edizione. Essa, trasmessa su Canale 5 a luglio, è stata la più vista di sempre, chiudendo con una media di poco meno di 3 milioni e 900 mila spettatori con il 29,93% di share. Al timone dello speciale c’è il confermato Filippo Bisciglia.

Al momento, Mediaset non ha dato informazioni ufficiali in merito a quel che accadrà durante Temptation Island e poi e poi. Gli stessi protagonisti, nel corso delle settimane, non hanno svelato alcunché. Tuttavia, non mancano delle anticipazioni, emerse soprattutto sul web.

Alessio e Sonia promessi sposi?

Fra le coppie al centro di Temptation Island e poi e poi c’è quella composta da Alessio e Sonia. I due, entrambi avvocati, sono rimasti al centro dell’attenzione sin dalla prima puntata, fra vari falò di confronto e dibattiti. Dopo numerosi tira e molla, alla fine Alessio e Sonia sono rimasti fidanzati ed hanno confessato di avere intenzioni serie. Secondo una indiscrezione emersa sul giornale Oggi, i due sarebbero oramai pronti alle nozze ed avrebbero anche deciso di abbandonare l’ordine degli avvocati.

Un focus è proposto anche su Lucia e Rosario. I due sono usciti dal programma insieme, ma dopo un mese dalla fine delle riprese, di fronte al conduttore, c’è stata la rottura. Lui, in particolare, ha chiuso la relazione quando ha scoperto che la fidanzata, al termine dell’avventura, avrebbe organizzato di nascosto una uscita con il tentatore Andrea.

Molta curiosità, poi, riguarda Sonia e Simone. Insieme da sei anni, sono usciti dalla trasmissione separati. Ad un mese dalla fine delle riprese, i due sono tornati insieme, annunciando di essere in attesa di un figlio. A Temptation Island e poi e poi comunicano come sta andando la loro unione e sono attesi dei colpi di scena.

Temptation Island e poi e poi, le altre coppie

A Temptation Island e poi e poi c’è spazio per Angelo e Maria Concetta. Fra i due non sembrano esserci possibilità di riconciliazione, dopo che in estate, nel finale di stagione dello show, lei aveva confessato di aver scoperto un tradimento del fidanzato. Poche novità sono attese per quel che concerne Marco e Denise: anche la loro unione, al termine del percorso in estate, si è interrotta in modo apparentemente netto.

Più incerta, invece, la situazione fra Sarah e Valerio. Il pubblico ha la possibilità di scoprire se il fidanzato è tornato sui suoi passi, ricucendo con la fidanzata, o se ha continuato ad approfondire la conoscenza con la tentatrice Ary. Infine, ci sono Antonio e Valentina, che al termine del format erano innamoratissimi ed impegnati nell’organizzare le nozze.