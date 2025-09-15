La programmazione di questa sera in tv martedì 16 settembre 2025 offre fiction, talk e varietà. Ci saranno anche film d’azione. Su Rai 1 torna Il commissario Montalbano. L’episodio in onda è “Il gioco degli specchi”. Rai 2, invece, propone lo show comico Freeze. Rai 3 trasmette la pellicola drammatica Il coraggio di Blanche. Canale 5 punta sul talent musicale Io Canto Family. Italia 1 propone il monster movie Shark – Il primo squalo. E infine, La7 ospita il talk show DiMartedì con Giovanni Floris.

Stasera in TV martedì 16 settembre 2025, Rai

Rai 1 – 21:30 – Il commissario Montalbano – Il gioco degli specchi. Salvo indaga su un attentato dinamitardo. E anche su una serie di lettere anonime che coinvolgono i suoi vicini.

Rai 2 – 21:20 – Freeze. Show comico con sketch e improvvisazioni. Ospiti e comici si sfidano a restare immobili in situazioni assurde.

Rai 3 – 21:20 – Il coraggio di Blanche. Dramma del 2023. Una donna affronta il sistema giudiziario per difendere la figlia vittima di violenza.

Rai 4 – 21:20 – Jumanji – The Next Level. I protagonisti tornano nel videogioco. Ma con ruoli scambiati e nuove, incredibili sfide.

Rai 4 – 23:20 – Il talento di Mr. C. Nicolas Cage interpreta sé stesso in una commedia d’azione surreale.

Rai 5 – 21:15 – Amo la tempesta. Commedia francese del 2016. Un uomo cerca di salvare il suo villaggio dalla crisi economica.

Rai 5 – 22:45 – Chiedi la luna. Produzione del 1991. Una donna affronta il ritorno del marito dopo anni di assenza.

Rai Premium – 21:20 – Il dolce profumo dell’amore. Una pasticcera eredita una caffetteria e scopre un segreto di famiglia.

Rai Premium – 22:55 – Circeo. Serie crime ispirata al processo per il massacro del Circeo.

Rai Movie – 21:10 – Papillon. Opera del 1973. Un uomo condannato ingiustamente tenta la fuga da un carcere in Guyana.

Rai Movie – 23:50 – Air – La storia del grande salto. La nascita della linea Air Jordan e il colpo di genio di Nike.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5 – 21:20 – Io Canto Family. Talent musicale condotto da Michelle Hunziker. Famiglie si sfidano a colpi di canzoni.

Italia 1 – 21:20 – Shark – Il primo squalo. Un gruppo di scienziati affronta un megalodonte nella Fossa delle Marianne.

Italia 1 – 23:35 – Hurricane – Allerta uragano. Un gruppo di agenti federali cerca di fermare un furto durante un uragano.

Rete 4 – 21:25 – È sempre Cartabianca. Talk politico condotto da Bianca Berlinguer.

La7 – 21:15 – DiMartedì. Approfondimento politico e sociale con ospiti e dibattiti.

TV8 – 21:30 – The Wedding Planner – Prima o poi mi sposo. Una wedding planner si innamora del futuro sposo della sua cliente.

TV8 – 23:30 – Sex List. Una donna cerca di ritrovare i suoi ex per capire dove ha sbagliato.

Nove – 21:30 – Little Big Italy. Francesco Panella cerca il miglior ristorante italiano all’estero.

Nove – 23:15 – Little Big Italy (replica). Sfida tra ristoratori italiani a New York.

I film su Sky martedì 16 settembre 2025

Sky Cinema Uno – 21:15 – Gioco pericoloso. Un critico d’arte incontra un giovane misterioso durante un vernissage.

Sky Cinema Uno – 23:05 – La leggenda degli uomini straordinari. Un gruppo di eroi combatte un criminale che vuole scatenare una guerra.

Sky Cinema Uno – 01:00 – Cinquanta sfumature di rosso. Christian e Anastasia affrontano nuove sfide dopo il loro matrimonio.

Sky Cinema Collection – 21:15 – Il buono, il brutto, il cattivo. Tre pistoleri si contendono un tesoro durante la guerra di secessione.

Sky Cinema Collection – 23:45 – Hereafter. Tre storie intrecciate sul confine tra la vita e la morte.

Sky Cinema Action – 21:00 – Codice Unlocked. Un’agente CIA scopre un complotto terroristico a Londra.

Sky Cinema Action – 22:45 – Il mondo perduto: Jurassic Park. Un’isola di dinosauri è teatro di una missione pericolosa.

Sky Cinema Comedy – 21:00 – Moschettieri del re – La penultima missione. I moschettieri tornano in azione in una commedia italiana.

Sky Cinema Comedy – 22:55 – La rivincita delle sfigate. Due liceali cercano di recuperare anni di divertimento in una sola notte.

Sky Cinema Drama – 21:00 – Qui rido io. Mario Martone racconta la vita del comico Eduardo Scarpetta.

Sky Cinema Drama – 23:20 – Era mio figlio. Un soldato affronta la verità dietro una missione in Afghanistan.