Dovrebbe intitolarsi Temptation Island e poi lo speciale in onda a settembre dedicato a Temptation Island. La trasmissione sarà proposta, in prima serata, su Canale 5.

Temptation Island e poi, dovrebbe essere trasmesso a metà settembre

A confermare la notizia dell’arrivo di Temptation Island e poi sono le testate Fanpage e Dagospia.

Al momento, Mediaset non ha confermato la data di messa in onda della produzione. Secondo le indiscrezioni fino ad ora emerse, tuttavia, dovrebbe essere proposto, in prima visione, a metà settembre. Quel che è certo è che lo speciale, oltre che in televisione, sarà fruibile anche in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity.

A fare gli onori di casa sarà il confermato Filippo Bisciglia.

Al centro gli aggiornamenti sulle coppie che hanno partecipato all’ultima edizione dello show

L’obiettivo dello speciale Temptation Island e poi è quello di fornire gli aggiornamenti in merito a ciò che è avvenuto, a settimane di distanza dalla fine delle registrazioni, alle coppie protagoniste dell’ultima edizione dello show.

Grande attesa, in primis, è posta sull’unione fra Lucia e Rosario. I due sono usciti insieme dal programma, con la promessa reciproca di iniziare una convivenza. L’ultima puntata, però, ha stravolto tali certezze. Lucia e Rosario sono arrivati di fronte al conduttore raccontando di essere in crisi, a causa della gelosia del fidanzato. Quando il tentatore Andrea, in un video, ha raccontato di aver avuto contatti con Lucia, il fidanzato Rosario è andato su tutte le furie, mettendo a serio rischio il futuro insieme della coppia.

Altra unione che, molto probabilmente, avrà spazio durante Temptation Island e poi sarà quella di Alessio e Sonia. I due, dopo numerosi tira e molla e ben tre falò di confronto, sono usciti insieme dalla trasmissione e durante il finale dell’edizione hanno manifestato la volontà di convolare a nozze.

Temptation Island e poi, gli ascolti record

Lo speciale di settembre di Temptation Island andrà in onda varie settimane dopo la fine dello show, la cui ultima edizione ha ottenuto ascolti record.

Le otto puntate, proposte a luglio in prima serata su Canale 5, hanno ricevuto la media Auditel più alta da quando il format ha debuttato nella televisione italiana. Gli appuntamenti hanno appassionato una media di poco inferiore ai 3 milioni e 900 mila telespettatori, con una share del 29,93%. Ancora più alto il dato considerando la Total Audience, che porta la share al 30,78%.

Nonostante l’indiscutibile successo, non ci sarà alcuna nuova edizione autunnale, come invece avvenuto lo scorso anno.