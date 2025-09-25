Giovedì 25 settembre, la Rai presenta, in conferenza stampa, Ballando con le stelle 2025. La trasmissione è condotta da Milly Carlucci, affiancata da Massimiliano Rosolino. Lo show, che quest’anno festeggia il ventesimo anniversario, è trasmesso sull’ammiraglia dalle 20:35 di sabato 27 settembre.

Alla conferenza stampa di presentazione di Ballando con le stelle 2025, oltre ai conduttori, ci sono Williams De Liberatore e Claudio Fasulo, rispettivamente Direttore e Vicedirettore Intrattenimento Prime Time. Spazio al regista Luca Alcini ed alla giuria. Infine, sono coinvolte le coppie di concorrenti, che sono le seguenti:

Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca;

con Fabio Fognini con Giada Lini;

con Marcella Bella con Chiquito;

con Francesca Fialdini con Carlo Aloia;

con Martina Colombari con Luca Favilla;

con Nancy Brilli con Simone Di Pasquale;

con Filippo Magnini con Alessandra Tripoli;

con Andrea Delogu con Nikita Perotti;

con Rosa Chemical con Erica Martinelli;

con Beppe Convertini con Veera Kinnunen;

con Paolo Belli con Anastasia Kuzmina.

Ballando con le stelle 2025 conferenza stampa, inizia l’incontro

Parte la conferenza stampa di Ballando con le stelle 2025. Si parte con il Direttore Williams De Liberatore: “Siamo sold out e siamo solo alla conferenza stampa, questo ci fa capire il trasporto che ha e continuerà ad avere il brand Ballando. Lo show è il Superbowl del ballo in Italia e sin da subito abbiamo concordato sulla volontà di rendere l’edizione del ventennale un evento. Quest’anno lo show sarà accompagnato da Rai Radio 2 e Rai Play. Avremo un cast eccellente, ci auguriamo che il programma possa piacere a tutti”.

Segue il suo Vicedirettore Claudio Fasulo: “La ricetta del successo? Complessa e insieme molto semplice. Da venti anni lavoriamo sulla miscela fra le novità e le conferme. Una delle costanti è la scenografia, che dev’essere sempre riconoscibile, come il logo. La nostra giuria è poi fondamentale. Le novità sono inserite in modo attento, per aumentare l’appeal nel pubblico. Su Rai Radio 2 ci sarà in onda Ema Stokholma, mentre fuori onda Elisabetta Ferracini per i contenuti nel backstage. Tornerà, su Rai Play, Ballando segreto”. Fasulo conferma la collaborazione rinnovata con la Regione Calabria.

La conferenza stampa procede con Massimiliano Rosolino: “Io so di essere un contratto a tempo determinato, ma sono molto contento. Io seguo il programma, lo conosco da venti anni e conosco le dinamiche. Io sono nella sala delle stelle, una sorta di spogliatoio, nel quale io farò il tifo per i concorrenti. Cercherò di cogliere le varie emozioni, sia nel pre che nel post gara“.

Le parole della conduttrice Milly Carlucci

La conferenza stampa di Ballando con le stelle 2025 va avanti con le dichiarazioni del regista Luca Alcini, che ammette: “Sono molto felice di essere qui, quest’anno avremo una squadra completamente rivoluzionata“.

L’incontro procede con un breve saluto di Carolyn Smith, poi passa la parola a Milly Carlucci. La conduttrice, dopo i ringraziamenti del caso, soprattutto ai tecnici per la creazione delle clip ed agli scenografi, afferma: “Il lavoro di Ballando è diverso da un varietà normale. Qui c’è la gara, il talent e gli infortuni. La giuria, state sereni, è la stessa. Abbiamo una novità fra i Tribuni del Popolo, perché Simone Di Pasquale tornerà come concorrente, affiancando La Signora Coriandoli. Al suo posto ci sarà Matteo Addino, che si aggiungerà a Rossella Erra e Sara Di Vaira, pronti ad incoraggiare tutti i concorrenti”. La presentatrice presenta, in breve, i concorrenti, che effettuano un breve saluto.

Paolo Belli: “Quando Milly mi ha chiesto di fare il concorrente ho pensato di essere in uno show di scherzi. La conduttrice però riesce a convincerti. Ho chiesto qualche giorno di tempo per rifletterci, quando ho visto che mi ha chiamato ho pensato volesse mandarmi via… Alla fine ho detto di sì, è un’opportunità meravigliosa“.