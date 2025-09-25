La ricetta della felicità è una nuova serie TV italiana. Viene trasmessa su Rai 1 in prima serata. Inizia giovedì 25 settembre 2025. La fiction, diretta da Francesca Archibugi, mescola commedia, mistero e sentimento. Racconta il viaggio di rinascita di una donna milanese. Dopo la scomparsa del marito, si ritrova in una pensione romagnola. Lì, nulla è come sembra. La prima puntata ha introdotto i personaggi principali e il tono brillante della narrazione.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv La ricetta della felicità

La regia è affidata a Francesca Archibugi. La produzione è di Rai Fiction e Bibi Film TV. La narrazione è ambientata in Italia. Le riprese si sono effettuate tra Milano e la Riviera Romagnola.

I protagonisti principali sono:

Cristiana Capotondi : Marta Rampini

: Marta Rampini Lucia Mascino : Susanna Niccolai

: Susanna Niccolai Flavio Parenti: Enrico Rampini

Dove è stata girata?

Questa fiction è stata girata in Italia. Le riprese si sono svolte principalmente tra Milano e Rimini. E anche Cesenatico, Riccione e Cervia. La pensione “La Rotonda” è il fulcro della narrazione. È stata ricostruita in una villa storica. Questa villa è affacciata sul mare. Gli interni sono stati girati tra Ravenna e Forlì.

Trama della serie tv La ricetta della felicità

Analizzando la trama, la storia si concentra su Marta Rampini. Lei, infatti, è una donna milanese, elegante e molto razionale. Vede, però, la sua vita perfetta sgretolarsi. Questo accade, infatti, quando suo marito Enrico scompare misteriosamente. La lascia, peraltro, senza soldi. E con una figlia adolescente da crescere. Di conseguenza, seguendo una traccia lasciata da Enrico, Marta arriva in un luogo inaspettato. Si tratta, infatti, della località balneare di Marina di Romagna. Lì, peraltro, un guasto all’auto la costringe a fermarsi. Si ferma, in particolare, alla pensione “La Rotonda”. Questa è gestita dalla vulcanica Susanna Niccolai. Qui, quindi, tra ospiti eccentrici e segreti familiari, Marta inizia un percorso. Un percorso, peraltro, di trasformazione personale. Scopre, infatti, che la felicità non è una formula. Ma è, piuttosto, una ricetta da inventare ogni giorno.

Spoiler finale

Per quanto riguarda il finale della prima puntata, Marta scopre una cosa importante. Enrico, infatti, ha lasciato degli indizi nascosti nella pensione. Questi, peraltro, sono legati a un investimento fallito. E anche a una complessa rete di debiti. A questo punto, Susanna, che inizialmente era diffidente, decide di aiutarla. Intuisce, infatti, che dietro la sua rigidità si nasconde una donna ferita. In definitiva, la puntata si chiude con Marta che accetta una proposta. Accetta, infatti, di restare alla pensione per qualche giorno. È ignara, però, che quel luogo cambierà per sempre la sua vita.

Cast completo della serie tv La ricetta della felicità

Il cast di questa fiction è composto da volti noti della televisione italiana. E anche da giovani promesse. Sono capaci di dare vita a personaggi ironici e profondi.