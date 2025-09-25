Nuovo capitolo nella guerra degli ascolti fra la Rai e Mediaset. Giovedì 25 settembre, infatti, Canale 5 ha deciso di cambiare la propria programmazione tv: ha cancellato l’annunciato concerto di Sal Da Vinci, sostituendolo con la soap La Notte nel Cuore.

Canale 5 cancellato concerto Sal Da Vinci, la soap turca per affrontare la fiction

L’obiettivo di Canale 5 dietro il cambio di programmazione tv è chiaro. La rete ammiraglia del Biscione, infatti, mira a contrastare l’avvio de La Ricetta della Felicità, fiction in partenza nel prime time di Rai 1.

Per farlo, il Biscione ha deciso di sacrificare l’evento di Sal Da Vinci. L’artista napoletano, apparso come ospite in occasione dello speciale di Temptation Island E poi E poi e nel cast dei coach di Io Canto Family, sarebbe dovuto andare in onda, il 25 settembre, con lo spettacolo Stasera che sera! Special Edition, ambientato nella Piazza Plebiscito di Napoli.

Coloro che attendevano la trasmissione dello spettacolo musicale, tuttavia, rimarranno delusi: Canale 5 ha cancellato il concerto di Sal Da Vinci, sostituendolo con La Notte nel Cuore.

Canale 5 cancellato concerto Sal Da Vinci, una scelta dettata dai (bassi) ascolti dei concerti passati

Nonostante sia arrivata in modo decisamente tardivo, la decisione di cancellare la messa in onda del concerto di Sal Da Vinci e sostituirlo con La Notte del Cuore è giustificata dagli ascolti.

Nelle settimane precedenti, infatti, gli spettacoli musicali proposti sull’ammiraglia del Biscione hanno deluso dal punto di vista Auditel. L’evento di Alessandra Amoroso alle Terme di Caracalla ha ottenuto il 16,9%, con un dato in netta discesa con il passare delle settimane. L’11 settembre si è svolto l’evento con protagonista Elisa, che ha ottenuto il 12%. Ancora peggiore il risultato di Elodie: il suo show di San Siro, il 18 settembre, ha ricevuto appena il 10%.

L’ennesimo capitolo della guerra fra Rai e Mediaset

La mossa di cancellare il concerto di Sal Da Vinci rappresenta l’ennesimo capitolo nella guerra fra la Rai e Mediaset. Tutto è iniziato con l’arrivo, nell’access prime time, de La Ruota della Fortuna, game show con Gerry Scotti introdotto per contrastare Affari Tuoi. Un obiettivo ambizioso, che alla fine il Biscione è riuscito a centrare, con il format che tutti i giorni riesce a sconfiggere il gioco di Stefano De Martino.

Pochi giorni fa, inoltre, Canale 5 ha comunicato altri spostamenti di palinsesto, che questa volta hanno interessato Io Canto Family e Buongiorno Mamma, che hanno invertito le date di messa in onda, spostandosi rispettivamente al mercoledì ed al martedì.