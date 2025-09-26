Si riapre la stagione televisiva per uno dei format di punta dell’offerta intrattenimento della Rai. Stiamo parlando di Tale e Quale Show 2025, al via con la prima puntata il 26 settembre, dalle 21:25.

Tale e Quale Show 2025 prima puntata, confermata la giuria presente lo scorso anno

Al timone di Tale e Quale Show 2025 è confermatissimo Carlo Conti. La trasmissione, realizzata dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, è diretta da Maurizio Pagnussat.

Sono sette gli appuntamenti che compongono l’edizione. Essi sono proposti, con cadenza settimanale, nel prime time del venerdì di Rai 1, oltre che in streaming ed on demand mediante l’applicazione Rai Play.

Al fianco di Conti, è confermato il trio di giudici presenti lo scorso anno. Coloro che hanno il compito di votare le performance dei concorrenti sono Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello ed Alessia Marcuzzi.

Il voto degli esperti si unisce a quelli dei concorrenti e del pubblico a casa

A Tale e Quale Show 2025 partecipano dieci concorrenti, fra cui due coppie giudicate come un unico partecipante (Le Donatella e Flavio Insinna con Gabriele Cirilli). Ciascuno dei protagonisti, ogni settimana si esibisce dal vivo, proponendo l’imitazione di un grande cantante italiano od internazionale.

Al termine di tutte le esibizioni, arricchite dagli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli, i tre giudici formano la loro personale classifica. Il giudizio degli esperti è unito al voto dei concorrenti stessi, che devono individuare un collega a cui assegnare il proprio voto, ed alle preferenze del pubblico a casa. Esso deve selezionare il proprio concorrente preferito mediante le pagine Facebook ed X della Rai. Il talent più votato ottiene un bonus.

Alla fine, colui o colei che ha ottenuto il punteggio più alto è decretato un vincitore di puntata. Nella finalissima della settima puntata, il concorrente singolo o in coppia che, contando l’insieme delle puntate, ha il punteggio complessivo più alto è proclamato Campione.

Tale e Quale Show 2025 prima puntata, le imitazioni del debutto

La Rai ha reso note le imitazioni al centro della prima puntata. Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, in primis, propongono le loro personali versioni di Lucio Corsi, cantautore rivelazione del Festival di Sanremo 2025, e di Luciano Pavarotti. La confermata Carmen Di Pietro si cimenta nella prova di Madonna, mentre Le Donatella sono Alessandra Amoroso e Serena Brancale.

Tony Maiello tenta di imitare Sal Da Vinci. Ricordare Elvis Presley, invece, è l’obiettivo di Peppe Quintale. Sfide ardue attendono Samuele Cavallo, Marina Valdemoro Maino e Pamela Petrarolo, che devono essere, in ordine, Olly, Lady Gaga e Noemi. Infine, Antonella Fiordelisi interpreta Gaia e Gianni Ippoliti impersona Tony Dallara.

Intanto, la TV di Stato ha confermato, prossimamente, la messa in onda di Tali e Quali. Lo spin off dedicato alle persone comuni sarà guidato da Nicola Savino. Nella giuria ci saranno i confermati Marcuzzi, Panariello e Malgioglio, oltre a Carlo Conti.