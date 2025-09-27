Prende il via sabato 27 settembre la quinta giornata di Serie A e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Tutti i dieci incontri, come di consueto, sono visibili in esclusiva ed in diretta solamente su DAZN. Tre degli appuntamenti, invece, sono proposti anche da Sky.

Serie A quinta giornata programmazione tv, gli anticipi del sabato

La quinta giornata di Serie A prende il via dalle ore 15:00 del 27 settembre. Il Como, guidato da Cesc Fabregas, sfida di fronte al proprio pubblico la Cremonese, sesta in campionato ed ancora imbattuto in stagione, con all’attivo due vittorie ed altrettanti pareggi.

Alle 18:00, invece, è previsto il primo big match del turno. La Juventus, guidata da Igor Tudor e seconda in classifica a quota 10 punti, cerca i tre punti contro l’Atalanta. I neroazzurri, guidati da Ivan Juric, sono al momento quarti in campionato, ad otto punti.

Alle 20:45, infine, parte la quinta giornata di Serie A anche su Sky. Gli abbonati possono seguire lo scontro che oppone il Cagliari, in ottima forma nella prima parte di stagione, e l’Inter di Christian Chivu.

Gli altri incontri della domenica e del lunedì

La programmazione tv della quinta giornata di Serie A procede domenica. Alle 12:30, il Sassuolo accoglie, in casa, l’Udinese. Poco più tardi, alle 15:00, è in programma il derby della Toscana fra il Pisa, fanalino di coda nella classifica insieme al Lecce, e la Fiorentina, quart’ultima ancora a caccia della prima vittoria in campionato.

In contemporanea, alle 15:00, la Roma di Gian Piero Gasperini, dopo la vittoria nella stracittadina contro la Lazio, scende in campo, allo Stadio Olimpico, contro l’Hellas Verona. Dalle 18:00, Sky e DAZN inseriscono nella propria programmazione tv lo scontro fra il Lecce ed il Bologna.

Alle 20:45, il Milan di Massimiliano Allegri cerca i tre punti contro il Napoli di Antonio Conte, campione d’Italia in carica. Infine, la quinta giornata di Serie A termina il 29 settembre con gli ultimi due posticipi. Alle 18:30, il Parma terz’ultimo prova ad uscire dalla zona retrocessione contro il Torino. Infine, alle 20:45, Sky e DAZN mandano in onda Genoa-Lazio.

Serie A quinta giornata programmazione tv, i telecronisti

Di seguito i telecronisti scelti da Sky in vista della quinta giornata di Serie A.

Cagliari-Inter: Compagnoni e Gobbi;

Compagnoni e Gobbi; Lecce-Bologna: Barone;

Barone; Genoa-Lazio: Massara e Montolivo.

Queste, invece, le voci scelte da DAZN.