L’attesa sta per finire. Sabato 27 settembre è in onda la prima puntata di Ballando con le stelle 2025, che noi seguiremo in diretta. Al timone dello show, che giunge al 20esimo anno, c’è Milly Carlucci. Al suo fianco arriva la novità Massimiliano Rosolino. Cambia anche il cast dei tribuni del popolo: a Rossella Erra e Sara Di Vaira si aggiunge Matteo Addino.

Queste le coppie al via nella prima puntata di Ballando con le stelle 2025, visibile in diretta su Rai 1 dalle 20:35.

Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca;

con Fabio Fognini con Giada Lini;

con Marcella Bella con Chiquito;

con Francesca Fialdini con Carlo Aloia;

con Martina Colombari con Luca Favilla;

con Nancy Brilli con Simone Di Pasquale;

con Filippo Magnini con Alessandra Tripoli;

con Andrea Delogu con Nikita Perotti;

con Rosa Chemical con Erica Martinelli;

con Beppe Convertini con Veera Kinnunen;

con Paolo Belli con Anastasia Kuzmina.

Le loro performance sono votate dalla temibile giuria, composta dai confermati Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Ospiti dell’esordio sono una selezione di calciatrici della Nazionale di calcio femminile.

Ballando con le stelle 2025 diretta prima puntata, parte la puntata

Inizia, con la classica sigla, la prima puntata di Ballando con le stelle 2025. La conduttrice Milly Carlucci entra in studio con Paolo Belli, storico co-conduttore dello show, quest’anno nell’elenco dei concorrenti. Belli, dopo aver presentato le coppie di concorrenti (dunque anche sé stesso!), annuncia il suo sostituto Massimiliano Rosolino. Al termine di tutte le presentazioni del caso, si parte con la gara.

La prima coppia a scendere in pista è Nancy Brilli con Carlo Aloia. L’attrice, nella clip di presentazione, ammette di volersi divertire. Porta in scena un charleston decisamente ricco di energia. I giudici evidenziano qualche difetto, ma sottolineano comunque le potenzialità.