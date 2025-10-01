Si intitola L’amore è cieco e la nuova edizione, la nona ad essere prodotta negli Stati Uniti, esordisce mercoledì 1° ottobre. La piattaforma sulla quale sono visibili i nuovi appuntamenti è Netflix.

L’amore è cieco, i conduttori e dove è girato

L’amore è cieco, distribuito a livello internazionale con il titolo Love is Blind, è un format creato da Chris Coelen ed è realizzato dalla Kinetic Content.

Negli USA, la trasmissione, con quella al via oggi, raggiunge il traguardo della nona edizione. Essa è ambientata nella città Denver, che si appresta ad accogliere lo show dopo che, nello scorso anno, esso si è svolto nello Stato del Minnesota.

Non cambia il duo di conduttori presenti nello show. Nel ruolo di presentatori del programma, infatti, ci sono Nick e Vanessa Lachey, padroni di casa del reality sin dal debutto.

La nona edizione è composta da dodici appuntamenti, rilasciati da Netflix a partire dal 1° ottobre.

L’amore è cieco, come funziona il programma

L’amore è cieco prevede il coinvolgimento di una serie di single, che sperano di riuscire a trovare la loro anima gemella grazie al format. Nella prima fase, i partecipanti risiedono in delle cabine. Dentro esse, hanno la possibilità di dialogare fra loro, senza vedersi.

Tale fase ha una durata di circa dieci giorni. Al termine, se due single hanno sentito attrazione reciproca e decidono di proseguire la conoscenza, allora essi devono effettuare la proposta di matrimonio. Se accettata, i protagonisti hanno la possibilità di vedersi, instaurando per la prima volta un legame che va oltre quello meramente comunicativo. Dopo un iniziale viaggio in una splendida località tropicale, i partecipanti affrontano la prova più complessa, ovvero quella della convivenza. Al termine del periodo di prova, devono decidere se convolare o meno a nozze.

Non c’è ancora una data certa per l’inizio della versione italiana con Fabio Caressa e Benedetta Parodi

I fan italiani de L’amore è cieco, dal 1° ottobre, possono seguire le vicende dei protagonisti statunitensi, in attesa dell’arrivo della versione italiana. Netflix, infatti, ha annunciato già da qualche settimana l’arrivo del programma ambientato interamente nel nostro paese. I casting per ricercare i single sono stati già aperti e sono curati dalla società di realizzazione Banijay Italia. Ad oggi, non è nota la data nella quale esordirà il format. Quel che è certo è che al timone dello show c’è la coppia composta dal giornalista e telecronista sportivo Fabio Caressa e dalla conduttrice Benedetta Parodi.