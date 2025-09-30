Stasera in tv mercoledì 1 ottobre 2025
La programmazione per questa sera in tv mercoledì 1 ottobre 2025 propone fiction, talk d’inchiesta, varietà e film cult. Su Rai 1 va in onda il film biografico La ragazza del mare, Rai 2 trasmette la serie Occhi di gatto – Alexia, Rai 3 ospita l’inchiesta di Chi l’ha visto?, Canale 5 continua con il talent musicale Io Canto Family, Italia 1 punta sull’adrenalina con San Andreas, e La7 propone il documentario Lezioni di Mafie.

Stasera in TV mercoledì 1 ottobre 2025, Rai

  • Rai 1 – 21:30 – La ragazza del mare
    Biopic su Gertrude Ederle, prima donna ad attraversare a nuoto il Canale della Manica nel 1926.
  • Rai 1 – 23:45 – Porta a Porta
    Bruno Vespa approfondisce temi di attualità e politica.
  • Rai 2 – 21:20 – Occhi di gatto – Alexia
    Alexia indaga su un furto d’arte che coinvolge la sorella Tamara.
  • Rai 2 – 22:20 – Occhi di gatto – Quentin
    Quentin scopre un collezionista legato al passato della famiglia.
  • Rai 2 – 23:20 – Ça c’est Paris – Il direttore artistico
  • Rai 3 – 21:20 – Chi l’ha visto?
    Federica Sciarelli conduce l’inchiesta su persone scomparse e casi irrisolti.
  • Rai 4 – 21:20 – Hypnotic
    Thriller con Ben Affleck. Un detective indaga su una serie di sparizioni legate a un programma segreto.
  • Rai 4 – 22:55 – Cobweb
    Horror psicologico. Un bambino sente voci misteriose provenire dalle pareti di casa.
  • Rai 5 – 21:15 – Noos – Viaggi nella Natura
    Documentario con Alberto Angela.
  • Rai 5 – 22:10 – Paradisi da salvare
  • Rai 5 – 23:05 – James Cameron – Viaggio nella fantascienza
  • Rai Premium – 21:20 – Ballando con le stelle 2025
    Milly Carlucci guida la gara tra vip e ballerini professionisti.
  • Rai Movie – 21:10 – Le Mans ’66 – La grande sfida
    Matt Damon e Christian Bale nella storica rivalità tra Ford e Ferrari.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

  • Canale 5 – 21:20 – Io Canto Family
    Michelle Hunziker guida famiglie in gara a colpi di canzoni.
  • Italia 1 – 21:20 – San Andreas
    Dwayne Johnson affronta un terremoto devastante per salvare la sua famiglia.
  • Italia 1 – 23:40 – La tempesta perfetta
    George Clooney in una drammatica avventura in mare.
  • Rete 4 – 21:30 – RealPolitik
    Talk d’attualità con ospiti politici e giornalisti.
  • La7 – 21:15 – Lezioni di Mafie
    Documentario su Cosa Nostra e la sua evoluzione.
  • La7 – 23:40 – Barbero Risponde
  • TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
    Sfida tra ristoratori italiani.
  • TV8 – 22:25 – Bruno Barbieri – 4 Hotel
  • Nove – 21:30 – Giorgio Panariello – La favola mia
    Spettacolo teatrale comico.

I film di questa sera in TV mercoledì 1 ottobre 2025

  • La ragazza del mare (Rai 1): Biopic su Gertrude Ederle, pioniera del nuoto.
  • Hypnotic (Rai 4): Thriller tra ipnosi e realtà.
  • Cobweb (Rai 4): Horror psicologico.
  • Le Mans ’66 – La grande sfida (Rai Movie): Rivalità tra Ford e Ferrari.
  • San Andreas (Italia 1): Terremoto e salvataggi.
  • La tempesta perfetta (Italia 1): Avventura in mare.
  • L’amore bugiardo – Gone Girl (La7d): Thriller su una scomparsa misteriosa.
  • Inside Man (Iris): Rapina in banca con colpi di scena.
  • Proposta indecente (Iris): Dramma sentimentale e morale.

I film su Sky mercoledì 1 ottobre 2025

  • Sky Cinema Uno – 21:15 – Civil War
    In un futuro distopico, gli Stati Uniti sono divisi da una guerra civile.
  • Sky Cinema Collection – 21:15 – Fast & Furious 9
    Dom affronta il fratello Jakob in una sfida globale.
  • Sky Cinema Collection – 23:30 – Fast & Furious 10
  • Sky Cinema Action – 21:00 – Jurassic World – Il dominio
    Umani e dinosauri convivono in un mondo post-apocalittico.
  • Sky Cinema Action – 23:15 – Senza tregua
  • Sky Cinema Comedy – 21:00 – Come ti spaccio la famiglia
    Un finto nucleo familiare attraversa il confine con un carico illegale.
  • Sky Cinema Comedy – 22:55 – E noi come stronzi rimanemmo a guardare
  • Sky Cinema Drama – 21:00 – Horizon: An American Saga – Capitolo 1
    Kevin Costner racconta l’epopea del West americano.
  • Sky Cinema Drama – 23:10 – Gran Torino

