Mercoledì 1° ottobre, per le coppie protagoniste di Matrimonio a prima vista Italia, è già tempo di convivere. La trasmissione parte alle ore 21:25 circa ed è visibile su Real Time, rete fruibile sul canale 31 del digitale terrestre.

Matrimonio a prima vista Italia 1° ottobre, iniziano le convivenze

A Matrimonio a prima vista del 1° ottobre riparte il viaggio alla scoperta dei propri sentimenti delle tre coppie dell’edizione. Esse sono composte da Melissa e Matteo, Roberta M. e Luca e Roberta B. e Dario.

Dopo essere divenuti marito e moglie al buio, cioè senza conoscere i rispettivi partner se non una volta giunti all’altare, le coppie sono partite per i viaggi di nozze. Durante tale fase, tuttavia, non sono mancate le tensioni.

Nella puntata odierna, l’esperimento prosegue con la fase probabilmente più temuta di tutte: la convivenza. Al loro fianco, anche in questo momento molto delicato, possono contare sul sostegno dell’esperto di comunicazione Andrea Favaretto, della sessuologa Nada Loffredi e della psicologa Giulia Davanzante.

Dario e Roberta B. iniziano a vivere insieme

Durante Matrimonio a prima vista Italia del 1° ottobre, inizia la vita insieme nella quotidianità ordinaria per Roberta B. e Dario. Sarà lei ad andare a vivere a casa dello sposo ed entrambi non nascondono una certa ansia mista ad attesa. I primi minuti insieme sono dedicati all’esplorazione dell’abitazione da parte della moglie e tutto sembra procedere per il meglio.

Una dinamica simile interessa anche Melissa e Matteo. La donna, infatti, si reca a vivere a casa del marito. Lui, già durante la prima cena insieme, decide di affrontare i problemi emersi in precedenza ed analizzati durante un incontro in video-collegamento effettuato con Favaretto. Matteo, in particolare, denota nella coniuge un atteggiamento di chiusura nei suoi confronti, sostenendo di “non essere stimolato“. Lei si giustifica: “Il fatto che a me non vengano domande relative alla tua vita è dovuto al mio passato, perché sono stata cinque/sei anni insieme ad una persona che non faceva altro che demolirmi“.

Matrimonio a prima vista Italia 1° ottobre, continua il viaggio di nozze di Luca e Roberta M.

Infine, prosegue la luna di miele di Luca e Roberta M., ovvero gli ultimi due ad essersi sposati. Marito e moglie trascorrono gli ultimi giorni di serenità in Kenya. Hanno comunque l’opportunità di chiarire alcuni loro dubbi, parlando dei traumi dovuti alle relazioni passate ed incentrati soprattutto su esperienze che hanno provocato, in loro, la perdita di fiducia.