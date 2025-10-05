Domenica 5 ottobre prosegue, con la seconda puntata, Amici 25. Il secondo pomeridiano del talent è visibile dalle ore 14:00 circa, rigorosamente su Canale 5. In streaming, è possibile seguire lo show su Mediaset Infinity e Witty TV.

Amici 25 puntata 5 ottobre, i concorrenti devono affrontare le consuete classifiche di canto e di ballo

Con la puntata del 5 ottobre, dunque, entra nel vivo la nuova edizione di Amici. Il talent, come di consueto, è condotto da Maria De Filippi. La scorsa settimana si sono svolte le selezioni finali, che hanno portato alla formazione della classe.

In settimana, durante le varie strisce quotidiane, sia i ballerini che i cantanti che hanno ottenuto l’accesso allo show hanno selezionato i professori di loro gradimento, formando in questo modo le squadre. I coach del ballo sono Alessandra Celentano, Veronica Peparini ed Emanuel Lo. Quelli di canto, invece, sono Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi.

Nella puntata del 5 ottobre di Amici 25 non cambia il meccanismo di funzionamento. Al centro dei pomeridiani, infatti, vi sono le classifiche, sia di ballo che di danza, formate dagli ospiti vip.

Chi sono i giudici speciali

Tutti i giovani allievi di Amici 25, durante lo speciale del 5 ottobre, salgono sul palco e realizzano una performance.

A dare i voti ai ballerini è dato spazio a due vecchie conoscenze della storia del talent. Il primo è il coreografo Garrison Rochelle, che ha debuttato nel format nel 2001, quando ancora si chiamava Saranno Famosi, e che è rimasto fino al 2018. La classifica dei danzatori è formata anche da Kledi Kadiu, che per anni è stato ballerino professionista, nonché insegnante, del talent.

Le classifiche di gradimento dei cantanti, invece, sono formate da Paola Turci ed Ilary Blasi. La prima è una nota cantautrice, che lo scorso 1° ottobre è entrata nel cast del concerto speciale, realizzato in Piazza Duomo di Milano, dedicato ai 25 anni della Fondazione Francesca Rava. La conduttrice, invece, è reduce dall’esperienza da padrona di casa di Battiti Live, programma musicale dell’estate di Canale 5.

Amici 25 puntata 5 ottobre, le esibizioni di Gaia e Sarah Toscano con Mida

La lunga puntata del 5 ottobre di Amici 25 è arricchita con le esibizioni musicali di vari ospiti, anch’essi ex protagonisti dello show. C’è Gaia, che ha da poco rilasciato la sua nuova hit dal titolo Nuda. Inoltre, arrivano Sarah Toscano, vincitrice nel talent due anni fa, e Mida, che cantano, in duetto, il brano Semplicemente, colonna sonora di Riv4li, serie tv di Netflix.