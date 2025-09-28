Domenica 28 settembre è trasmessa la prima puntata di Amici 25. Il talent show prende il via alle ore 14:00 ed è guidato dalla confermata Maria De Filippi su Canale 5.

Amici 25 prima puntata, i prof e le selezioni

Come ogni edizione, la prima puntata è dedicata alla sempre tanto attesa fase delle selezioni, propedeutiche alla formazione della classe degli allievi.

Nella puntata, che ha una durata di circa due ore, si alternano sul palco una serie di ballerini e di cantanti, che mirano ad entrare nel cast dello show. Essi eseguono una performance, con l’obiettivo di convincere uno o più professori della propria categoria di appartenenza. Se ciò avviene, l’artista in questione entra ufficialmente nella gara. In caso contrario è eliminato.

Nel ruolo di professori di canto sono confermati Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Anna Pettinelli. Nel ballo, ai ritorni di Emanuel Lo e di Alessandra Celentano si aggiunge la new entry Veronica Peparini, che ottiene di nuovo tale ruolo nel talent dopo l’addio avvenuto nel 2022.

Dal vincitore Daniele Doria a Simona Ventura, chi sono gli ospiti

Con Maria De Filippi, nella prima puntata di Amici 25 è dato il benvenuto a numerosi ospiti, che affiancano la conduttrice e che hanno il compito di assegnare le maglie del talent ai concorrenti selezionati.

In primis c’è Daniele Doria, giovane danzatore che ha ottenuto la vittoria del programma nella scorsa edizione. A lui spetta il compito di inaugurare la nuova stagione della scuola italiana più importante. Per il canto arrivano Irama e Stash, frontman dei The Kolors. Atteso il ballerino e coreografo Giuseppe Giufré, giudice nel Serale ad Amici 23.

In studio arriva Simona Ventura, alla vigilia della partenza del nuovo Grande Fratello, al via il 29 settembre, in prima serata su Canale 5. Infine, vi sono due volti Rai, cioè Francesca Fagnani e Geppi Cucciari, presentatrici rispettivamente di Belve e Splendida Cornice.

Amici 25 prima puntata, spoiler: chi sono i concorrenti

Di seguito troverete l’elenco dei concorrenti presenti nella prima puntata di Amici 25, diffusi in anteprima da Superguida TV. Attenzione, spoiler: se non volete conoscere in anteprima i partecipanti, interrompete ora la lettura.

La classe di canto è composta da:

Michelle Cavallaro (ex partecipante de Il Collegio);

(ex partecipante de Il Collegio); Opi;

Francesco Saias;

Penelope Maria Massa;

Plasma;

Flavia Buoncristiani;

Riccardo Stimolo;

Valentina Pesaresi;

Michele Ballo.

Questi, invece, i ballerini che hanno ottenuto un banco: