Da Aldo Cazzullo a Maurizio Battista, passando per i protagonisti di Ballando con le stelle. Sono tanti gli ospiti attesi domenica 5 ottobre in tv e di seguito vi elenchiamo quelli dei principali programmi.

Ospiti tv domenica 5 ottobre, chi c’è a Domenica In

Su Rai 1, domenica 5 ottobre dalle 14:00 c’è Domenica In. Al timone del programma c’è Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Enzo Miccio e Teo Mammucari.

Nella prima parte della diretta, Mara Venier accoglie Corinne Clery, che realizza un intervento a cuore aperto, nel quale ripercorre la sua carriera e parla del rapporto problematico con il figlio Alexandre. Il tema del rapporto genitori e figli è centrale anche nel talk, guidato da Cerno ed animato da Luca Barbareschi, dalla psicoterapeuta Maria Rita Parsi e da Gianna Orrù, mamma di Valeria Marini.

Per la musica, Venier intervista Kekko Silvetri, cantante dei Modà. In seguito è realizzato un talk su Ballando con le stelle, al quale presenziano Francesca Fialdini, Filippo Magnini, Fabio Canino, Rossella Erra e Rosanna Lambertucci. Inoltre, c’è Rosa Chemical, che intona Made in Italy, canzone con la quale aveva gareggiato al Festival di Sanremo.

Aldo Cazzullo interviene per presentare il libro Francesco Il primo italiano. Torna il gioco da casa con Mammucari e lo spazio glamour di Enzo Miccio, dedicato questa settimana a Kate Middleton.

Ospiti tv domenica 5 ottobre, i protagonisti da Francesca Fialdini

Al termine di Domenica In, il 5 ottobre su Rai 1 torna Da noi a ruota libera. Il format, visibile alle 17:20 circa, è guidato da Francesca Fialdini. Quest’ultima dialoga con Giovanni Pernice, suo professore di danza a Ballando con le stelle.

C’è il comico Maurizio Battista, presto protagonista sul palco con lo spettacolo Uno Nessuno Centomila. Per parlare della fiction La Ricetta della Felicità c’è l’attrice Lucia Mascino, che interpreta Susanna, una delle protagoniste.

Sono raccontate poi le storie delle persone comuni. C’è Fra Emiliano Antenucci, frate cappuccino impegnato nella promozione del silenzio come via privilegiata per l’incontro con Dio e con sé stessi. Spazio a Vitantonio Lombardo, chef che ha sacrificato la famiglia e sé stesso per il lavoro arrivando a pesare quasi due quintali. Infine, presenzia Francesco Gagliano, appassionato di stelle e conosciuto come Il principe astrologo.

Ad Haka c’è il cantautore Morgan

Su Rai 3, domenica 5 ottobre, torna Haka L’urlo dei giovani. La trasmissione, al via alle 13:00, è guidata da Stefano Buttafuoco ed è dedicata ai giovani ed al futuro del nostro paese. Il padrone di casa, in occasione del programma, accoglie, per una intervista che spazia fra la carriera e la vita privata, il cantautore Morgan.