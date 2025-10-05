Sabato 4 ottobre, Rai 1 ha proposto la seconda puntata di Ballando con le stelle 2025. Di seguito vi sveliamo ciò che è successo, fra le prime scintille fra concorrenti e giudici e la presenza di Belen Rodriguez.

Ballando con le stelle 2025 seconda puntata, Brilli e Bella e gli screzi con i giudici

La seconda puntata di Ballando con le stelle 2025 parte con Filippo Magnini ed Alessandra Tripoli. Hanno eseguito un cha cha, che ha diviso la giuria: Smith e Canino hanno fatto i complimenti, gli altri hanno mosso qualche critica, giudicando l’ex nuotatore troppo impostato. Ottengono 27 punti.

Spazio, in seguito, a Nancy Brilli con Carlo Aloia. Hanno proposto un jive, che l’attrice ha eseguito convolando la rabbia per la perdita del suo cagnolino. A Mariotto e Lucarelli, però, non è piaciuto, con la giornalista che, seppur si è detta vicina empaticamente, ha ammesso: “Non ci può essere il bonus lutto animale domestico“. Un commento, questo, che non è piaciuto per niente a Brilli, che non ha nascosto un certo malcontento. Ricevono 23 punti.

La bachata è la scelta di Marcella Bella e Chiquito. Per loro 27 punti, con tanto di polemiche relative ai commenti dei giudici della scorsa settimana. Canino ha chiesto scusa per la sua battuta, malriuscita ma “non sessista”, mentre a Lucarelli non è piaciuto l’atteggiamento della cantante. Quest’ultima, tuttavia, si è detta sicura: i pareri dei giudici, sette giorni fa, hanno oltrepassato il limite della decenza.

Vale 26 punti, invece, il paso doble de La Signora Coriandoli e Simone Di Pasquale, la cui esibizione è seguita da una serie di gag e commenti ironici.

Le critiche a Barbara D’Urso

La seconda puntata di Ballando con le stelle 2025 è continuata con Paolo Belli ed Anastasia Kuzmina. La salsa dell’ex conduttore è molto bella ed è premiata con 37 punti. I giudici, tuttavia, lo hanno invitato a “trattenersi un pochino”.

Sesta coppia a ballare è Martina Colombari con Luca Favilla. Il loro jive riceve 34 punti, con i giudici che hanno sottolineato un miglioramento rispetto all’esordio. Lucarelli e, soprattutto, Canino, però, l’hanno invitata a non trasformare la sua bellezza in un dramma.

Molto attesa, come sempre, è la performance di Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca. Il tango riceve 37 punti, ma la conduttrice è redarguita dagli esperti, che l’hanno invitata, praticamente all’unanimità, a lasciarsi andare e raccontare qualcosa di più personale.

Solo complimenti per Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. I due hanno vinto settimana scorsa, motivo per cui hanno giovato di un bonus di 30 punti, ed hanno realizzato un charleston di grande livello, che i giudici hanno premiato con ben 46 punti.

Delusione per la poca grinta è stata espressa, invece, verso Fabio Fognini e Giada Lini, la cui salsa ha ottenuto 28 punti.

Ballando con le stelle 2025 seconda puntata, bocciato senza appello Beppe Convertini

La terz’ultima coppia protagonista di Ballando con le stelle 2025 è quella formata da Andrea Delogu e Nikita Perotti. Il duo ha ricevuto apprezzamenti dai giudici, che hanno notato una certa complicità fra la coppia. La rumba vale 42 punti.

Il medesimo discorso vale per Rosa Chemical ed Erica Martinelli. La bachata riceve 40 punti, anche se i giudici hanno invitato il cantante a far vedere la trasgressività che da sempre lo hanno contraddistinto.

Infine, la seconda puntata di Ballando con le stelle 2025 è giunta al termine con Beppe Convertini e Veera Kinnunen. Un charleston oggettivamente limitato, che ha ottenuto appena 10 punti.

L’ospite della seconda puntata è Belen Rodriguez, premiata dalla giuria con 50 punti, che hanno composto il tesoretto. Esso è stato suddiviso, a metà, fra Magnini e Bella. Alla fine, i voti di giudici e pubblico a casa hanno stabilito la vittoria di Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. Nessuna coppia, invece, è stata eliminata.