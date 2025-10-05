Sabato 4 ottobre, Canale 5 ha proposte il secondo appuntamento di Tu Si Que Vales 2025. La trasmissione è partita alle 21:25 circa, prendendo il via subito dopo la fine de La Ruota della Fortuna.

Tu Si Que Vales 4 ottobre, la gara del lyp sinc

A Tu Si Que Vales del 4 ottobre, i giudici Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Paolo Bonolis hanno dato vita a nuove sfide del cosiddetto lyp sinc, ovvero l’arte di simulare il cantato.

Il primo posto, questa settimana, è andato a Paolo Bonolis. Il conduttore, in un duetto con Lillo, ha reso omaggio ad Elvis Presley, re del rock. Al secondo posto c’è Maria De Filippi, che ha firmato una performance con Sarà perché ti amo insieme ai Ricchi e Poveri. A pari merito c’è Sabrina Ferilli, che insieme alla giornalista Costanza Calabrese hanno cantato Brividi di Mahmood e Blanco.

Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi fuori dal podio

Nel corso di Tu Si Que Vales del 4 ottobre, hanno realizzato delle performance con il lyp sinc anche Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi. La prima, con la leggenda del nuoto Federica Pellegrini, ha realizzato una cover di Lady Marmolade. Il secondo, insieme all’attrice Laura Chiatti, ha provato a tributare Annalisa.

Per quel che concerne i concorrenti, sono due quelli che sono riusciti a raggiungere la finale, grazie ai voti favorevoli di tutti i quattro giudici e del 100% della giuria popolare. I primi sono i Sky Skaters, due che è riuscito a stupire tutti con le loro acrobazie sui pattini. Il secondo, invece, si chiama Zuka ed ha firmato un numero di giocoleria e contorsionismo.

Tu Si Que Vales 4 ottobre, gli altri partecipanti che hanno superato le selezioni

A Tu Si Que Vales del 4 ottobre hanno presenziato altri concorrenti, che sono riusciti a superare le selezioni ed accedere alla fase successiva. In primis Giovanni Battista Podestà, un poeta che emozionato i giudici. La declamazione delle sue opere è stata preceduta dalla presentazione della nipote Sofia.

Altri partecipanti che hanno superato la fase sono Alexandra Burgio, illusionista, e Lesly Ferri, esperto di punching ball, strumento utilizzato per gli allenamenti di boxe. Ottimo risultato, poi, per il trapezista Anthony Weiss. Infine, hanno sfiorato la finale, ricevendo il 96 ed il 99% delle preferenze della giuria popolare, i Mothmen e Marilicia Piccaluga. I primi hanno realizzato un numero di acrobazie ed illusionismo. La seconda ha mostrato le sue doti da vocal coach.