A partire da lunedì 6 ottobre, su Sky Uno, si riaccendono i riflettori su Alessandro Borghese Kitchen Sound. Il programma giunge alla decima edizione. Gli appuntamenti sono trasmessi, dalla rete di punta dell’intrattenimento della piattaforma satellitare, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, all’ora di pranzo.

Alessandro Borghese Kitchen Sound, le puntate dedicate a cinque macro categorie

Al centro dello show quotidiano con protagonista Alessandro Borghese, anche nella decima edizione, vi sono le ricette realizzate dallo chef e da amici ed ospiti. Ad ogni preparazione, il conduttore associa una particolare canzone. Il brano è scelto direttamente da Borghese.

Le società che hanno curato la realizzazione di Alessandro Borghese Kitchen Sound sono le Food Media Factory e Level 33. In totale, la decima edizione è composta da trenta puntate inedite, in onda per sei settimane. Gli appuntamenti sono suddivisi in cinque macro categorie, ovvero Borghese al Dente, Fiori, foglie e Fusto!, Giovani Promesse, Gelato non convenzionale e Dipinto in cucina.

Le prime due settimane di show dedicate alla pasta

Le puntate della prima e della quarta settimana di Alessandro Borghese Kitchen Sound sono dedicate al mondo della pasta. Si tratta della regina della cucina del Mediterraneo, nonché uno dei simboli italiani riconosciuti in tutto il mondo. Borghese realizza numerose tipologie di primi piatti, da quelli di carne a quelli di pesce, passando per le proposte integrali.

La seconda settimana del format è incentrata sugli amanti dei dessert. Durante tali appuntamenti è protagonista il Maitre patissier Gianluca Fusto. Il punto di riferimento per la pasticceria di tutto il mondo spiega agli spettatori il funzionamento della sua innovativa cucina botanica.

Alessandro Borghese Kitchen Sound, le altre due categorie

Ad animare la decima edizione della trasmissione, nelle cinque puntate che compongono la terza settimana, vi sono le nuove leve della cucina italiana. A tal proposito, giungono nello studio Giacomo Lovato e Guido Paternollo. Sono gli chef dei ristoranti Borgia e Pellico 3 del Park Hyatt, entrambi posti a Milano. Gli ospiti, insieme al conduttore, cucinano piatti sofisticati capaci di solleticare la curiosità degli spettatori.

La quinta e penultima settimana del programma è incentrata sul gelato. La preparazione è realizzata sia nella versione classica dolce che in quella più innovativa, con ingredienti salati. In cucina ci sono Stefano Cecconi, Simona Papagno, Patrick Andreoli, Matteo Boscardin e Gabriele Manzi. Infine, le ultime cinque puntate della decima edizione di Alessandro Borghese Kitchen Sound hanno come protagonista la cucina tipica napoletana. A proporre le ricette tipiche c’è lo chef Roberto Di Pinto.