La soap opera spagnola La Promessa prosegue la sua appassionante programmazione su Rete 4 alle 19:40, con una settimana, dal 6 al 12 ottobre 2025, che promette di essere ricca di intrighi e rivelazioni. Infatti, Jana riceverà una proposta che potrebbe cambiare radicalmente la sua vita, mentre la perfida Cruz continuerà a tramare per allontanare definitivamente Catalina dalla tenuta. Nel frattempo, Manuel affronterà con decisione Lorenzo, e Petra, grazie a una scoperta inaspettata, verrà a conoscenza di un segreto a lungo nascosto tra le mura del palazzo.

La Promessa 6–12 ottobre 2025, lunedì 6 ottobre

La settimana si apre con una svolta per Jana. Manuel, colpito dalla sua intelligenza e dedizione, le propone di assumere un ruolo di responsabilità nella gestione di una parte dell’azienda agricola della tenuta. Catalina accoglie la notizia con grande felicità per l’amica, ma allo stesso tempo teme che la sua matrigna, Cruz, possa ostacolare in ogni modo questa opportunità. Intanto, tra la servitù, Lope scopre che Romulo gli ha nascosto una lettera importante, un gesto che lo insospettisce profondamente.

Puntata del martedì 7 ottobre

Come previsto da Catalina, Cruz passa al contrattacco. La marchesa affronta duramente la figliastra e le impone di lasciare La Promessa una volta per tutte. Don Alonso, addolorato dal conflitto, cerca di mediare tra le due, ma sua moglie si dimostra irremovibile. Nel frattempo, Petra, mentre riordina, trova un oggetto misterioso nella vecchia stanza di Leocadia, intuendo che possa trattarsi di un indizio legato a un segreto del passato. Parallelamente, Maria riceve la visita inaspettata di un vecchio amico, un incontro che la turba.

La Promessa 6–12 ottobre 2025, mercoledì 8 ottobre

Manuel, venuto a conoscenza dell’ultimatum di Cruz, affronta a viso duro Lorenzo per difendere Catalina, accusandolo di essere complice della marchesa. Jana, con grande coraggio, cerca di parlare con Cruz, implorandola di dare una seconda possibilità alla ragazza, ma si scontra con un muro di freddezza. Intanto, Romulo, messo alle strette, confessa a Lope il contenuto della lettera, rivelandogli una verità dolorosa. Infine, Pia nota lo strano comportamento di Petra e inizia a sospettare che stia nascondendo qualcosa di importante.

Puntata del giovedì 9 ottobre

Nonostante le enormi pressioni, Catalina prende una decisione coraggiosa e comunica a Cruz che non ha intenzione di andarsene. Poco dopo, Jana riceve un messaggio anonimo che la mette in grande allarme, facendole temere per la sua sicurezza. Petra, sentendosi osservata da Pia, decide di rivelarle di aver trovato un diario segreto che potrebbe contenere informazioni compromettenti. In un momento di confidenza, Maria rivela a Jana il suo desiderio di lasciare la tenuta per iniziare una nuova vita.

La Promessa 6–12 ottobre 2025, venerdì 10 ottobre

Don Alonso, stanco delle continue tensioni, convoca tutta la famiglia per chiarire una volta per tutte la situazione tra Catalina e Cruz. Lorenzo, vedendosi in difficoltà, cerca di corrompere Manuel proponendogli un accordo vantaggioso, ma il giovane rifiuta sdegnato. Jana, indagando sull’origine del biglietto, scopre con terrore che il messaggio anonimo riguarda il passato di sua madre. Nel frattempo, Romulo riceve una lettera da Madrid che potrebbe cambiare il suo futuro.

Puntata del sabato 11 ottobre

Petra, di nascosto, inizia a leggere il diario e scopre un segreto sconvolgente che riguarda direttamente Don Alonso. Catalina, intanto, riceve un’inaspettata proposta di lavoro da un’azienda esterna, che la pone di fronte a un bivio. Jana è profondamente combattuta tra il desiderio di andarsene per scoprire la verità su sua madre e la necessità di restare per proteggere i suoi amici. Infine, Cruz, non paga, elabora un nuovo piano per screditare pubblicamente Catalina.

La Promessa 6–12 ottobre 2025, domenica 12 ottobre

La settimana si conclude con scelte decisive. Jana decide di restare a La Promessa, determinata a proteggere Catalina dalle grinfie di Cruz. Don Alonso, informato da Pia, affronta Petra, chiedendole spiegazioni sul contenuto del diario. Di nascosto, Maria fa le valigie e parte senza salutare nessuno. Il colpo di scena finale vede Cruz ricevere una visita del tutto inattesa da Madrid, un arrivo che rischia di scombinare tutti i suoi piani.

Dove vederla

La Promessa va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19:40. Le puntate sono inoltre disponibili per la visione in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.