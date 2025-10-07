È stata una delle sorprese della passata stagione televisive e, da martedì 7 ottobre, ritorna in televisione. Stiamo parlando di Vinci una casa in Sicilia 2, la cui prima puntata è visibile su Home e Garden TV, rete del gruppo Discovery visibile sul canale 56 del digitale terrestre, a partire dalle ore 21:10 circa.

Vinci una casa in Sicilia 2, chi sono i conduttori

Al timone di Vinci una casa in Sicilia 2 torna Damiano Gallo. Quest’ultimo, ideatore del format, è un noto agente immobiliare, che ha partecipato, qualche volta, anche a Casa a prima vista su Real Time. Al suo fianco c’è l’attrice Maria Grazia Cucinotta, nelle scorse settimane protagonista al cinema con il film Poveri noi.

Vinci una casa in Sicilia, nella seconda edizione, continua a perseguire l’obiettivo di mischiare il genere del game show alla valorizzazione del patrimonio immobiliare siciliano.

Realizzata dalla Damiano Gallo Production, la seconda edizione è composta da sei episodi. Essi, oltre che in televisione, sono fruibili anche in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione Discovery+.

Il regolamento del format

A Vinci una casa in Sicilia 2 partecipano diciotto concorrenti, che si sfidano con l’obiettivo di vincere una dimora di proprietà di Damiano Gallo e posta a Piazza Armerina, borgo situato a 30 km di distanza da Enna.

Per riuscire ad ottenere l’ambito premio, i partecipanti, architetti e designer, devono mettere in campo la loro tecnica ed abilità, per realizzare dei progetti per riqualificare la casa. Il progetto giudicato migliore vince e chi lo ha realizzato diviene il proprietario dell’immobile.

I vari appuntamenti di Vinci una casa in Sicilia 2 sono arricchiti da numerosi ospiti, tutti professionisti ed esperti che operano nel settore immobiliare. In primis c’è Sarah Balivo, scrittrice ed architetto. Con lei anche Salvatore Palmieri, l’architetta di interni Vivy Lombardo, la consulente immobiliare Simona Musotto e Lucia Casadei.

Vinci una casa in Sicilia 2, i giudici

A decretare la vittoria del progetto, nel corso di Vinci una casa in Sicilia, vi è una giuria. Essa è composta da quattro persone, che conoscono il settore e dalla rinomata professionalità. In tale ruolo c’è, in primis, la già citata Maria Grazia Cucinotta. Spazio ad Andrea Sanna, interior designer di lusso noto in tutto il mondo.

Deve dare i voti a tutti i diciotto partecipanti anche Luca Gritti. Si tratta del proprietario e fondatore del marchio Gritti Venetia, azienda di eccellenza nel settore dei profumi. Infine, la giuria è composto da Alessandro Agnoli, amministratore delegato della casa editrice Sprea Editori.