Arriva in esclusiva su Prime Video Roast in Peace, il nuovo e irriverente comedy show italiano disponibile in streaming dal 9 ottobre 2025. Il programma, creato da Stand By Me e condotto dalla tagliente Michela Giraud, reinventa completamente il genere del roast in una chiave teatrale e grottesca. Infatti, ogni puntata si trasforma in un finto, esilarante funerale dedicato a un personaggio noto del mondo dello spettacolo. Cinque episodi, quattro “defunti illustri” e sei comici spietati hanno un solo, unico obiettivo: ridere senza alcuna pietà.

Roast in Peace: il format del comedy show di Prime Video

Roast in Peace è un format originale italiano che mescola stand-up comedy, satira pungente e una suggestiva messa in scena teatrale. Ogni episodio si svolge in una sala funebre allestita per l’occasione, dove il protagonista – il VIP “defunto” di puntata – assiste, dalla sua bara, al proprio funerale comico. Successivamente, sei comici si alternano sul palco per “arrostirlo” senza pietà, interpretando il ruolo di amici e parenti che pronunciano elogi funebri tutt’altro che convenzionali. Attraverso battute feroci, monologhi e sketch esilaranti, ripercorrono la sua carriera, i successi, i fallimenti e le contraddizioni più nascoste.

Tuttavia, il tono, per quanto irriverente, non è mai gratuito. L’obiettivo, infatti, è celebrare il personaggio attraverso il sarcasmo, in un rituale comico catartico che ribalta le regole del talk show tradizionale. Infine, al termine della cerimonia, il “defunto” ha il diritto di replica: può uscire dalla bara, prendere il microfono e rispondere per le rime ai suoi roaster, chiudendo il cerchio con un’ultima, liberatoria risata.

Cast comico e ospiti VIP

Il cast fisso di Roast in Peace è un vero e proprio arsenale comico, composto da sei fuoriclasse della scena italiana:

Stefano Rapone

Edoardo Ferrario

Beatrice Arnera

Eleazaro Rossi

Corrado Nuzzo

Maria Di Biase

Michela Giraud orchestra questo macabro rituale comico, interpretando una celebrante funebre dal sarcasmo nero e dall’intelligenza affilata. Gli ospiti VIP che hanno accettato di “morire” per una sera sono:

Selvaggia Lucarelli

Roberto Saviano

Elettra Lamborghini

Francesco Totti

Il quinto e ultimo episodio della stagione è uno speciale “best of” che raccoglie i momenti più divertenti, con contenuti extra e un inedito dietro le quinte.

Roast in Peace: episodi e data di uscita

La prima stagione di Roast in Peace è composta da 5 episodi, ciascuno della durata di circa 45 minuti. Tutti gli episodi saranno disponibili in streaming su Prime Video a partire dal 9 ottobre 2025, rilasciati in contemporanea per una visione in modalità binge-watching. Con questo nuovo show, Amazon punta su un prodotto comico innovativo e audace, capace di unire provocazione e spettacolo in un format unico nel panorama italiano, che si distingue per la sua ambientazione teatrale, la scrittura tagliente e un perfetto equilibrio tra comicità e riflessione autoironica.