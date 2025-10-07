Martedì 7 ottobre giunge al termine, con l’ultima puntata, Buongiorno Mamma 3. La fiction prende il via alle ore 21:25 circa, su Canale 5.

Buongiorno Mamma 3 ultima puntata, regista e dove è girata

Girata ed ambientata nella capitale Roma, la società che ha lavorato alla realizzazione della serie è la Lux Vide, che l’ha prodotta per conto della RTI.

Coloro che hanno curato la regia sono Laura Chiossone ed Edoardo Re. La sceneggiatura, invece, è firmata da Elena Bucaccio, che ha collaborato con Lea Tafuri e Leonardo Valenti.

Non esaltanti gli ascolti ottenuti nella terza stagione della serie. Le tre puntate fino ad ora proposte hanno tenuto compagnia ad una media di poco inferiore ai 2 milioni e 200 mila spettatori, per una share del 14,7%. Un dato di gran lunga inferiore a quello del secondo capitolo, che invece aveva appassionato più di 3 milioni e 100 mila italiani, con il 19,1% di share.

Buongiorno Mamma 3 ultima puntata, la trama

Nel corso della quarta ed ultima puntata di Buongiorno Mamma 3, tutte le vicende ancora in discussione sono destinate ad avere una risoluzione.

In primis, continuano ad essere in corso i preparativi per il matrimonio fra il protagonista Guido e Laura. Tuttavia, l’apparente felicità per le nozze potrebbe essere messa a repentaglio da Milo, che sul finire dell’appuntamento di sette giorni fa, parlando con Laura, l’aveva minacciata di raccontare tutta la verità a Guido.

Nel frattempo, i ragazzi della famiglia Borghi sono alle prese con i loro problemi sentimentali. Michele, finalmente, affronta la timidezza e parla apertamente dei suoi sentimenti con Lisa. Nel frattempo, continuano ad accumularsi le incomprensioni fra Greg e Sole.

Agata prende una decisione drastica

Ampio spazio, durante il finale della terza stagione di Buongiorno Mamma, lo ha Agata. Nella scorsa puntata ha rifiutato la proposta di matrimonio da Mauro, ammettendo di essere ancora innamorata di Guido. Con le oramai prossime nozze fra Borghi e Laura, il personaggio interpretato da Beatrice Arnera prende una decisione drastica in merito al suo futuro.

Buongiorno Mamma 3 ultima puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Buongiorno Mamma, la cui terza stagione giunge al termine, in prima serata su Canale 5, martedì 7 ottobre.