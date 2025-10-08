Mercoledì 8 ottobre esordisce Petra 3 con la puntata Il silenzio dei chiostri. La serie tv con protagonista Paola Cortellesi è proposta, in prima visione ed in prima serata, su Sky Cinema Uno, rete fruibile sul canale 301 di Sky.

Petra 3 Il silenzio dei chiostri, regista e dove è girata

La terza stagione di Petra è realizzata dalle società Sky Studio e Cattleya, appartenente al gruppo ITV Studios. Il progetto seriale gode, inoltre, della collaborazione di Beta Film e del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo.

La sceneggiatura, basata sulle opere scritte dall’autrice Alicia Giménez-Bartlett, è firmata da Ilaria Macchia, Giulia Calenda e Furio Andreotti. Inoltre, ha collaborato alla scrittura della sceneggiatura la stessa Paola Cortellesi. La regia, invece, è di Maria Sole Tognazzi.

Le riprese si sono svolte soprattutto a Genova, con i set montati anche a Roma e a Palermo. La terza stagione è composta da due appuntamenti, in onda l’8 ed il 15 ottobre, su Sky Cinema Uno.

Petra 3 Il silenzio dei chiostri, la trama

Durante la puntata Il silenzio dei chiostri, Petra deve affrontare una realtà del tutto nuova. La protagonista si ritrova coinvolta in un inedito equilibrio domestico e, nel mentre, deve affrontare complesse indagini. Al suo fianco può contare sempre sul sostegno di Antonio Monte, vice-ispettore che ha il volto di Andrea Pennacchi.

La squadra di poliziotti si arricchisce del nuovo arrivato Luigi, interpretato da Francesco Acquaroli. Agente esperto e brillante, ha un rapporto speciale con Petra, che ha origini nel passato. Gli inquirenti sono chiamati ad indagare su un omicidio associato ad un furto di reliquia, avvenuto all’interno di un convento.

Spoiler finale

Nel corso dell’appuntamento Il silenzio dei chiostri, i protagonisti Petra ed Antonio, per risolvere l’inchiesta, devono immergersi nel mondo dei furti d’arte, oltre che nella comunità delle suore del convento. Un ambiente, questo, decisamente molto chiuso e riservato, nel quale non è semplice riuscire ad entrare in possesso di informazioni. Ben presto, tuttavia, Petra si rende conto che il contatto con il mondo delle religiose ha un impatto, su di lei, inaspettato.

Petra 3 Il silenzio dei chiostri, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la terza stagione di Petra, al via l’8 ottobre e visibile in streaming su Sky Go e Now TV.