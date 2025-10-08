Is it Cake – Dolci impossibili: Halloween è l’attesissimo speciale stagionale del celebre game show culinario, disponibile in streaming su Netflix a partire dal 10 ottobre 2025. Dopo il travolgente successo delle prime tre stagioni, il programma torna con una puntata extra interamente dedicata alle atmosfere horror. Il format, ideato da Dan Cutforth e Jane Lipsitz, si affida ancora una volta alla conduzione di Mikey Day, volto comico del Saturday Night Live, che guida gli spettatori in un mondo dove dolci incredibili si mimetizzano da oggetti terrificanti.

Is it Cake Dolci impossibili Halloween, come funziona

Il format di Is it Cake? – Dolci impossibili: Halloween mantiene la sua formula geniale e coinvolgente: un gruppo di pasticceri professionisti, veri e propri artisti dell’inganno, deve creare torte iperrealistiche che imitano alla perfezione oggetti reali. Tuttavia, in questo speciale, la sfida si tinge di macabro: i concorrenti devono replicare decorazioni, strumenti e creature tipiche di Halloween, come teschi insanguinati, calderoni da strega o libri di incantesimi. Successivamente, una giuria di ospiti famosi deve indovinare, tra una serie di oggetti esposti, quali sono reali e quali sono invece dolci perfettamente camuffati.

Lo speciale di Halloween introduce diverse novità per rendere l’esperienza ancora più immersiva. Innanzitutto, le scenografie gotiche e i temi horror trasformano lo studio in un vero e proprio set da brivido. Inoltre, gli ingredienti stagionali come zucca, cannella e cioccolato fondente diventano i protagonisti dei sapori. Di conseguenza, anche le prove a tempo si arricchiscono di effetti scenici, con fumo, luci stroboscopiche e colpi di scena che aumentano la pressione sui concorrenti. Alla fine della competizione, il vincitore si aggiudica un cospicuo premio in denaro e l’ambito titolo di “Maestro dell’inganno dolciario”.

Cast e ospiti del reality show Netflix

Lo speciale Is it Cake? – Dolci impossibili: Halloween conferma il ritorno di Mikey Day alla conduzione, con il suo inconfondibile stile ironico e surreale che alleggerisce la tensione della gara. Per questa puntata speciale, la produzione ha selezionato alcuni dei migliori e più amati partecipanti delle stagioni precedenti, tra cui:

Andrew Fuller

April Julian

Hadiya Williams

Jonny Manganello

Tra gli ospiti chiamati a fare da giudici, figurano celebrità del mondo dello spettacolo americano come:

Nikki Glaser (comica)

(comica) Zach Kornfeld (membro dei The Try Guys)

(membro dei The Try Guys) Tiffany Thiessen (attrice icona degli anni ’90)

Il format autoconclusivo rende la puntata perfettamente godibile anche da chi non ha mai seguito le stagioni precedenti.

Is it Cake Dolci impossibili Halloween, uscita e ricezione

Lo speciale Is it Cake? – Dolci impossibili: Halloween è disponibile in streaming su Netflix a partire dal 10 ottobre 2025, in lingua originale con sottotitoli in italiano. La durata è di circa 50 minuti, e lo stile visivo è ulteriormente arricchito da effetti speciali e luci scenografiche che richiamano l’estetica dei film horror. Il programma continua a confermarsi come uno dei titoli più virali e discussi di Netflix, grazie alla sua formula semplice, alla suspense crescente e alla capacità di sorprendere costantemente lo spettatore. La critica ha accolto positivamente lo speciale di Halloween, lodandone l’originalità e il ritmo serrato.