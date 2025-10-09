Giovedì 9 ottobre, NOVE manda in onda Sinceramente Persia One Milf Show 2. Si tratta della seconda edizione dello show comico con protagonista Valentina Persia.

Sinceramente Persia One Milf Show 2, quattro puntate dopo il successo della prima edizione

Sinceramente Persia One Milf Show 2 è prodotto dalla Colorado Film, una società del Gruppo Rainbow che ha lavorato per conto della Warner Bros. Discovery. Gli autori della trasmissione sono Alessandro Clemente, Massimo Chiellini, Alessio Parenti e Enrico Nocera, mentre la regia è di Marco Beltrami.

Per Sinceramente Persia One Milf Show, la seconda edizione rappresenta una vera e propria promozione. La prima edizione, composta da un’unica serata evento, è andata in onda il 13 gennaio scorso, divertendo 619 mila spettatori con il 3,2%. NOVE ha deciso di puntare ancora sullo show, composto questa volta da quattro puntate, trasmesse per altrettante settimane nel prime time del giovedì.

Nel cast fisso arrivano Alessio Viola ed Omar Fantini

Sinceramente Persia One Milf Show 2 è incentrato, ovviamente, sulla comicità. Valentina Persia, infatti, firma barzellette e monologhi con i quali tenta di esplorare, senza filtri, l’universo femminile e il rapporto tra i due sessi. Per farlo, sono passati in rassegna una serie di argomenti collaterali, fra cui i cambiamenti del corpo causati dal tempo che passa e le differenze fra i giovani e le persone over.

Tornano, durante gli appuntamenti, le rubriche che hanno coinvolto e divertito il pubblico nella serata evento del gennaio scorso. Fra gli altri, sono attesi gli spazi La pancetta del Paese, Vox Pop col quale è scoperto ciò che pensano davvero le persone e La post del cuore, nel quale la presentatrice risponde ai messaggi ricevuti dai follower sui social. In programma anche L’ultima? La so, omaggio al format di barzellette che ha dato a Persia la grande popolarità nazionale.

In Sinceramente Persia One Milf Show, la conduttrice è affiancata da due co-conduttori, che aggiungono, alle varie questioni affrontate, il punto di vista dell’universo maschile. Il primo è Alessio Viola, giornalista di Sky TG24. Il secondo è il comico Omar Fantini.

Sinceramente Persia One Milf Show 2, fra gli ospiti del debutto c’è Belen Rodriguez

In ogni puntata di Sinceramente Persia One Milf Show partecipano degli ospiti, che si mettono in gioco ed offrono un racconto ironico ed inedito della loro carriera. In occasione del debutto c’è la conduttrice Belen Rodriguez. Con lei arriva l’ex calciatore Ciro Ferrara, oggi apprezzato opinionista sportivo. Infine, è coinvolto Giuseppe Ninno Mandrake, comico youtuber e content creator seguito da quasi 3 milioni di followers su TikTok.