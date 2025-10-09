La serata evento Attenti al Libro è visibile giovedì 9 ottobre, su Rai 3. Il programma, firmato da Rai Cultura, è in onda alle 21:20 circa.

Attenti al Libro, un format innovativo che mischia il game alla letteratura

Attenti al Libro è realizzato dalla Direzione Rai Cultura, che ha lavorato con la collaborazione della Ruvido Produzioni. Diretto da Cristian Biondani, lo show è condotto da Francesca Fialdini.

Per quest’ultima, che è anche una delle autrici della trasmissione, si tratta di un periodo molto fortunato dal punto di vista lavorativo. In onda tutte le domeniche con Da noi a ruota libera, è fra le concorrenti di Ballando con le stelle, dove ha vinto, in coppia con Giovanni Pernice, le prime due puntate.

Attenti al Libro, fruibile anche in streaming su Rai Play, ha come obiettivo quello di mischiare il genere game al mondo della letteratura.

Previsti gli omaggi a Michela Murgia e a Stefano Benni

Durante Attenti al Libro, la conduttrice accoglie in studio vari ospiti, chiamati a mettersi in gioco e a portare in scena, ciascuno con il proprio modo, il loro personale rapporto con i libri e la lettura.

Non mancano, nella serata evento, le categorie sul tipo di libro. Ad esempio, ci si chiede quale sia il miglior libro da regalare a chi non si conosce bene o quello più adatto da portare all’interno di un reality show. Tutte queste tipologie di categorie sono introdotte da Francesca Fialdini, accompagnata per l’occasione da un “vero” coro greco.

Fra i momenti previsti ad Attenti al Libro vi sono due omaggi molto sentiti: il primo a Stefano Benni, il secondo a Michela Murgia. Oltre ai riassunti d’autore, infine, c’è una sfida inedita ed interessante fra le opere di Andrea Camilleri ed il belga Georges Simenon.

Attenti al Libro, gli ospiti

Sono molti gli ospiti attesi ad Attenti al Libro, provenienti dal mondo della musica, della televisione, del cinema e della cultura. In primis arrivano i cantanti Diodato ed Ernia. Spazio a Veronica Gentile, conduttrice de Le Iene e de L’Isola dei Famosi, a Corrado Augias, presentatore de La Torre di Babele, e a Geppi Cucciari, prossimamente di nuovo in onda su Rai 3 con Splendida Cornice. Presenti anche Veronica Pivetti e Carla Signoris, protagoniste di Balene Amiche per sempre, e Cristiana Capotondi, nel cast di La Ricetta della Felicità.

Altro protagonista è Enzo Iacchetti, in libreria con 25 minuti di felicità. La padrona di casa dialoga con l’autore Aldo Cazzullo, autore del best seller Il Dio dei nostri padri: il grande romanzo della Bibbia, lo scrittore Maurizio De Giovanni, dalla cui penna sono nate fiction come Mina Settembre ed Il commissario Ricciardi, e l’attrice e regista Alba Rohrwacher.