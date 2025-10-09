Giunge alla terza puntata, in onda il 9 ottobre, la prima stagione de La Ricetta della Felicità. La fiction di Rai 1 è visibile dalle ore 21:30 circa.

La Ricetta della Felicità terza puntata, regista e dove è girata

Co-prodotta da Rai Fiction e Stand By Me, la fiction è diretta da Giacomo Campiotti. Il soggetto della serie è firmata da Anna Mittone, Annalena Benini, Daniela Delle Foglie e Simona Coppini. La sceneggiatura, invece, è firmata da Simona Coppini, Anna Mittone e Mauro Casiraghi.

La produzione, che giunge quest’oggi al penultimo appuntamento, è girata ed ambientata in Emilia Romagna. La seconda puntata, proposta il 2 ottobre, ha confermato gli ascolti ottenuti in occasione del debutto, convincendo 3 milioni di spettatori con il 18,3% di share.

La Ricetta della Felicità terza puntata, la trama

Nel corso della terza puntata de La Ricetta della Felicità, il rapporto fra Marta e Susanna è sempre più forte e le due mostrano una rafforzata complicità. Intanto, la Rotonda è in grave crisi economica e rischia la chiusura a causa dei numerosi debiti che ha accumulato con il passare del tempo.

Giovà, per provare a salvare la situazione, fa una proposta: riaprire la vecchia sala da ballo, oramai chiusa da anni. Ben presto, questa idea sembra trovare il consenso di tutti, divenendo l’ultima speranza per salvare il mondo e ritrovare un po’ di gioia.

Greta conosce il musicista Fabio

I lavori alla Rotonda procedono velocemente ed oramai tutto è pronto per riaprire la vecchia balera. Marta crede fortemente nel progetto, al punto da investire i suoi risparmi nel progetto. Tale fatto desta grande emozione in Susanna, che non si aspettava una mossa così tanto generosa da parte della protagonista.

In vista dell’inaugurazione è chiamato a suonare Fabio, un giovane musicista locale. Poco prima della sua performance, il giovane incontra Greta, con la quale stringe subito amicizia. Infine, Giacomo è sempre più attratto da Marta e porta avanti le sue indagini segrete.

La Ricetta della Felicità terza puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso de La Ricetta della Felicità, fiction che procede, con un nuovo appuntamento, nel prime time del 9 ottobre su Rai 1 ed in streaming su Rai Play.