Rimarrà decisamente negli annali la terza puntata di Ballando con le stelle 2025, che noi abbiamo in diretta. La trasmissione, guidata da Milly Carlucci, ha preso il via, su Rai 1, alle 22:55, prendendo la linea subito dopo la fine della partita Estonia-Italia.

Le coppie di concorrenti in gara sono state giudicate da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino. A loro si uniscono, in qualità di tribuni del popolo, Rossella Erra, Matteo Addino e Sara Di Vaira. Opinionista a bordopista è Alberto Matano.

Ospite della puntata è Ferdinando De Giorgi, allenatore della Nazionale italiana di pallavolo maschile, team che poche settimane fa ha vinto i Mondiali.

Di seguito le coppie che si esibiscono nella terza puntata in diretta di Ballando con le stelle 2025:

Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca;

con Fabio Fognini con Giada Lini;

con Marcella Bella con Chiquito;

con Francesca Fialdini con Carlo Aloia;

con Martina Colombari con Luca Favilla;

con Nancy Brilli con Simone Di Pasquale;

con Filippo Magnini con Alessandra Tripoli;

con Andrea Delogu con Nikita Perotti;

con Rosa Chemical con Erica Martinelli;

con Beppe Convertini con Veera Kinnunen;

con Paolo Belli con Anastasia Kuzmina.

Ballando con le stelle 2025 diretta terza puntata, chi sono i primi a scendere in pista

Dopo un collegamento all’intervallo della partita, parte alle 22:53 circa la terza puntata di Ballando con le stelle. Sigla in versione ridotta, al termine della quale Milly Carlucci presenta le coppie.

La prima a scendere in pista è quella di Fabio Fognini e Giada Lini. Eseguono un boogie. L’ex tennista riceve complimenti dalla giuria, soprattutto per essersi lasciato andare. Ricevono ben 36 punti, col 9 di Mariotto.

Si continua subito con La Signora Coriandoli e Simone Di Pasquale. Realizzano un tango. Per Zazzaroni è “la sua performance migliore“. Anche Smith nota dei miglioramenti. Da segnalare che, dopo ogni performance, Carlucci interpella solamente tre giudici, a rotazione. Non proprio la scelta migliore: forse si poteva tagliare su altro, ad esempio sulle infinite clip di presentazione. La coppia ottiene 25 punti, con l’ingiusto 2 di Mariotto.

La terza coppia a ballare è Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca. Prima, però, tocca al ballerino per una notte Ferdinando De Giorgi, che accenna un valzer con Rebecca Gabrielli. Ricevono 50 punti, che formano il tesoretto.

Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca

La diretta della terza puntata di Ballando con le stelle 2025 va avanti con la gara. Come già detto, scendono in pista Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca. Bel freestyle. Per Zazzaroni è stata “semplicemente strepitosa“. Tutti concordano. Lucarelli: “Questa sera sono stati più simpatici, ma hanno sempre ballato bene. Tutto è molto lineare, bello ma non succede niente”. Ricevono ben 47 punti, col 10 di Mariotto e Zazzaroni ed il 9 degli altri.

Tocca adesso a Paolo Belli ed Anastasia Kuzmina. Nella clip di presentazione polemizzano con la giuria, che a loro dire tendono a sminuire ciò che fanno. Puntano su uno slow fox. Mariotto lo stronca: “Che noia“. Ci sono notevoli problemi di audio, intanto: si sentono in sottofondo delle voci provenienti, presumibilmente, da microfoni del dietro le quinte. Smith si infuria con Mariotto, accusandolo di dire “sciocchezze“. A loro vanno 34 punti, con un Belli visibilmente deluso.

La gara va avanti con Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. Effettuano un valzer con appello per il rispetto delle donne. Lucarelli ha qualcosa da ridire: “Tutto molto carino, ma non ho ben capito dove stiamo andando a parare. Mi piacerebbe vederla un po’ più aggressiva“. Ottengono 46 punti, che diventano 76 punti grazie al bonus accumulato grazie al trionfo nel secondo appuntamento.

Ballando con le stelle 2025 diretta terza puntata, Marcella Bella con Chiquito

La diretta della terza puntata di Ballando con le stelle 2025 continua con Marcella Bella e Chiquito. La cantante, nella clip, continua a palesare un certo fastidio per i commenti arrivati nella prima puntata. Un merengue con tanta energia. Smith confessa: “Non so bene come comportarmi, visto che la scorsa settimana, fuori onda, hai detto che eri delusa dai miei voti. Comunque, mi piace il percorso che stai facendo”. Lucarelli: “Sembravi la mamma ad una festa con il figlio, che beve un po’ fino a quando il figlio prova a portarsela via”. Bella risponde a tono: “L’ho fatto volontariamente, così almeno hai qualcosa da dire. A voi non va mai bene niente“. Alla cantante vanno 29 punti.

La diretta continua con Rosa Chemical ed Erica Martinelli. Una salsa bella da vedere, con tanto spettacolo ma, alla fine, con poca sostanza. Ottengono 36 punti. Si continua con Martina Colombari e Luca Favilla. Anche in questo caso, ci sono tensioni con la giuria: la concorrente vorrebbe che i giudici andassero oltre la bellezza e si concentrassero di più sul talento. Ballano un valzer di buon livello. A Lucarelli è mancato “un po’ di cuore“. Il loro risultato è 37 punti.

La quart’ultima coppia protagonista di Ballando con le stelle 2025 è Beppe Convertini-Veera Kinnunen. Scelgono di ballare una samba, che è stroncata dai giudici. Canino: “Sei riuscito a fare peggio della scorsa settimana e non era semplice“. Un disastro senza precedenti: 10 punti con gli zero di Lucarelli e Mariotto.

Le ultime tre esibizioni

La diretta della terza puntata di Ballando con le stelle 2025 va avanti con Andrea Delogu e Nikita Perotti. La conduttrice racconta, nella clip, la fine della sua storia d’amore. Il loro jive divide la giuria: per Smith è stato il peggiore della stagione, mentre per Lucarelli sono una delle coppie “che hanno ballato di più stasera“. Ottengono 41 punti.

Sono l’una e venti di notte e mancano ancora due coppie. La penultima a scendere in pista è Nancy Brilli-Carlo Aloia. Tiene banco, nella clip, la questione del “bonus lutto animale domestico“, frase detta da Lucarelli sette giorni fa e che ha scatenato non poche polemiche. Ballano su una salsa. Complimenti da Smith, che apprezza l’atteggiamento dell’attrice. 34 punti. Siamo a notte fonda e Carlucci va velocissima, al punto da non dare la parola a Lucarelli. Una settimana di polemiche, dunque, spente completamente nella diretta.

Ultima coppia è Filippo Magnini con Alessandra Tripoli. Firmano una samba che stupisce, in positivo, i giurati. Ottimo risultato: 41 punti.

Tempo di esiti: Alberto Matano dà 25 punti di tesoretto a Martina Colombari. Rossella Erra dà gli altri 25 punti a Beppe Convertini. Anche questa settimana, nessuna eliminazione. Le ultime due coppie in classifica sono Marcella Bella-Chiquito e La Signora Coriandoli-Simone Di Pasquale, che dunque ottengono un malus di dieci punti nel prossimo appuntamento. Al contrario, Barbara D’Urso-Pasquale La Rocca e Francesca Fialdini-Giovanni Pernice sono prime a pari punti ed avranno, nella quarta puntata, un bonus di dieci punti. Giunge al termine l’appuntamento.