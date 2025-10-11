Si prospetta decisamente speciale la terza puntata di Ballando con le stelle 2025, che noi seguiremo in diretta. La trasmissione, guidata da Milly Carlucci, prende il via, su Rai 1, dalle 22:55, prendendo la linea subito dopo la fine della partita Estonia-Italia.

Le coppie di concorrenti in gara si esibiscono, giudicate da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino. A loro si uniscono, in qualità di tribuni del popolo, Rossella Erra, Matteo Addino e Sara Di Vaira. Opinionista a bordopista è Alberto Matano.

Ospite della puntata è Ferdinando De Giorgi, allenatore della Nazionale italiana di pallavolo maschile, team che poche settimane fa ha vinto i Mondiali.

Di seguito le coppie che si esibiscono nella terza puntata in diretta di Ballando con le stelle 2025:

Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca;

con Fabio Fognini con Giada Lini;

con Marcella Bella con Chiquito;

con Francesca Fialdini con Carlo Aloia;

con Martina Colombari con Luca Favilla;

con Nancy Brilli con Simone Di Pasquale;

con Filippo Magnini con Alessandra Tripoli;

con Andrea Delogu con Nikita Perotti;

con Rosa Chemical con Erica Martinelli;

con Beppe Convertini con Veera Kinnunen;

con Paolo Belli con Anastasia Kuzmina.

Ballando con le stelle 2025 diretta terza puntata, chi sono i primi a scendere in pista

Dopo un collegamento all’intervallo della partita, parte alle 22:53 circa la terza puntata di Ballando con le stelle. Sigla in versione ridotta, al termine della quale Milly Carlucci presenta le coppie.

La prima a scendere in pista è formata da Fabio Fognini e Giada Lini. Eseguono un boogie. L’ex tennista riceve complimenti dalla giuria, soprattutto per essersi lasciato andare per la prima volta.