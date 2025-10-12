Si prospetta una domenica ricca di ospiti in tv quella del 12 ottobre. Di seguito vi elenchiamo i protagonisti delle consuete puntate di Che tempo che fa, di Domenica In e di Da noi a ruota libera.

Domenica 12 ottobre ospiti tv, chi c’è da Fabio Fazio

Iniziando da NOVE, dalle 19:30 c’è la seconda puntata della nuova edizione di Che tempo che fa. Al timone c’è Fabio Fazio, affiancato da Filippa Lagerback e da Luciana Littizzetto.

L’appuntamento parte con una pagina dedicata all’approfondimento. A tal proposito partecipano Roberto Burioni, Antonio Di Bella, Annalisa Cuzzocrea, Nello Scavo e Massimo Giannini. Arriva lo scrittore Aldo Cazzullo, che presenta il suo ultimo lavoro dedicato a San Francesco ed intitolato Francesco Il primo italiano. Previsto un faccia a faccia con Gianrico Carofiglio, che invece parla del saggio Con parole precise.

Ampio spazio lo ha l’intervista a Milly Carlucci, volto Rai e storica padrona di casa di Ballando con le stelle. Per il mondo del cinema c’è Edoardo Leo, nel cast del film Per te. Ci si diverte con Giorgio Panariello, giudice di Tale e Quale Show. Infine, c’è Annalisa che presenta il nuovo album Ma io sono fuoco.

Nell’ultima parte della diretta c’è la rubrica de Il Tavolo. In essa ci sono gli ospiti fissi Mara Maionchi, Francesco Paolantoni, Nino Frassica, Ubaldo Pantani e La Signora Coriandoli. Con loro ci sono Giucas Casella, la cantante Paola Iezzi, Giacomo Poretti, Enzo Iacchetti, Cristiano Malgioglio, Giobbe Covatta e Roberta Tagliavini.

Mara Venier intervista Elisabetta Sgarbi

Spostando l’attenzione su Domenica In, nell’appuntamento del 12 ottobre, al via alle 14:00 su Rai 1, è prevista una lunga intervista di Mara Venier ad Evelina Sgarbi. Quest’ultima parte del delicato legame con il padre, commentando la vicenda da settimane al centro dell’attenzione mediatica. A seguire, Venier e Tommaso Cerno guidano un talk dedicato proprio alle condizioni di salute di Vittorio Sgarbi. In tale spazio ci sono Barbara Alberti, Simona Izzo e Vladimir Luxuria. In collegamento da Milano partecipa Vittorio Feltri.

Mara Venier intervista singolarmente il comico Enrico Montesano e Rita Rusic. Il co-conduttore Teo Mammucari è protagonista di un momento magico con il Mago Silvan. Infine, Enzo Miccio analizza il mito Patty Pravo.

Domenica 12 ottobre ospiti tv, da Francesca Fialdini arriva Edwige Fenech

Infine, sempre su Rai 1 dalle 17:20 circa, torna Da noi a ruota libera con Francesca Fialdini. Nel programma c’è un lungo faccia a faccia con l’attrice Edwige Fenech. Da Ballando con le stelle c’è il conduttore Beppe Convertini, affiancato dalla sua maestra di danza Veera Kinnunen. Gli attori Cesare Bocci e Vittoria Belvedere parlano di Indovina chi viene a cena?, commedia con la quale sono protagonisti a teatro. Infine, sono ospiti Anna Tiziana Torti e Lorenzo Greco, madre e figlio autori di La distanza che ci unisce, storia di violenza famigliare e di rinascita.