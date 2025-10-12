Amici 25 continua, con la puntata pomeridiana, domenica 12 ottobre. Fra grandi ospiti e sfide, il talent procede con il terzo appuntamento della stagione, al via su Canale 5 a partire dalle ore 14:00.

Amici 25 puntata 12 ottobre, le sfide di Anna e Michele

Ad Amici 25, guidato da Maria De Filippi, ci sono i sei professori del talent, ovvero Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi per il canto ed Emanuel Lo, Veronica Peparini ed Alessandra Celentano per il ballo.

Durante l’appuntamento, sono proposte le due sfide ancora da svolgersi e relative alla puntata di sette giorni fa. Da questa edizione, infatti, è cambiato il regolamento: gli allievi si esibiscono e dei giudici speciali compongono delle classifiche, sia per il ballo che per il canto. L’ultimo posizionato va direttamente in sfida. Ma a rischio finiscono anche i penultimi e terz’ultimi classificati ed il loro destino è in mano ai compagni di scuola, chiamati ad esprimersi con votazione segreta.

Nella puntata del 12 ottobre di Amici vi sono due sfidanti finiti in sfida settimana scorsa e che devono esibirsi per mantenere il banco. Stiamo parlando di Anna e Michele, ovvero ballerina e cantante.

Amici 25 puntata 12 ottobre, il giudice della gara di canto è Gigi D’Alessio

Per quanto riguarda il canto, nella puntata pomeridiana del 12 ottobre di Amici 25 la classifica del canto è formata da Gigi D’Alessio. Il cantautore napoletano ha da poco annunciato ufficialmente l’arrivo, nel 2026, di Solo se canti tu, film sulla sua vita diretto da Luca Maniero.

I vari danzatori della scuola più famosa d’Italia, invece, sono giudicati dall’esperta Oriella Dorella, per otto anni Etoile del Teatro alla Scala di Milano e che, in carriera, ha calcato i palchi di prestigiosi teatri nazionali ed internazionali.

La lunga puntata di Amici 25 è arricchita, infine, da due ospiti musicali, che si esibiscono in live. Il primo è il cantautore Fabrizio Moro, che presenta il brano Non ho paura di niente, nonché la tournée che parte a maggio del prossimo anno. Il secondo è Achille Lauro: l’attuale giudice di X Factor intona Senza una stupida storia, ultima hit da lui pubblicata.

Gli ottimi ascolti del talent

In attesa di scoprire quel che accadrà il 12 ottobre, Amici 25 si conferma un grande successo negli ascolti. La puntata pomeridiana del 5 ottobre, infatti, ha sbaragliato la concorrenza, tenendo incollati di fronte allo schermo poco più di 3 milioni di telespettatori, con una share del 22,8%. Inoltre, ha confermato di essere uno degli show più seguiti sui dispositivi digitali: il 5 ottobre, infatti, è il format che ha beneficiato del maggior incremento nella Total Audience.