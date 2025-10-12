Un lungo reportage dal Messico ed un approfondimento su alcune tecniche per capitalizzare i guadagni dei taxisti. Sono questi gli ingredienti principali della puntata di domenica 12 ottobre de Le Iene, al via alle 21:25 circa su Italia 1. A fare gli onori di casa torna Veronica Gentili, affiancata da Max Angioni.

Le Iene 12 ottobre, Matteo Viviani alla scoperta dei cartelli della droga

La iena Matteo Viviani, a Le Iene del 12 ottobre, raggiunge il Messico, per visitare le pericolose zone controllate dai cartelli della droga.

Il viaggio parte da Sinaloa: qui opera uno dei gruppi criminali più grandi dell’intero Stato, i cui affari si sono espansi, nel corso degli anni, fino all’Europa. Viviani racconta che oggi il business della droga non riguarda più l’eroina e la marijuana, bensì il Fentanyl. Si tratta di una droga sintetica circa 100 volte più potente della morfina e che altissimi tassi di letalità: solamente negli Stati Uniti, durante il 2024, ha provocato 100 mila morti.

Le Iene del 12 ottobre mostrano immagini esclusive, che riprendono i vari narcos impegnati prima nella produzione, poi nella diffusione di tale sostanza.

Nicolò De Devitiis si occupa dei taxisti

La diretta de Le Iene del 12 ottobre va avanti con una inchiesta di Nicolò De Devitiis, che avrebbe scoperto un comportamento, messo in atto da parte di alcuni taxisti, per aumentare i loro guadagni.

Per farlo utilizzano l’applicazione Freenow: in essa, il cliente, nel momento in cui seleziona un taxi, conosce automaticamente il range di prezzo per la corsa. Alcuni taxisti, una volta giunti a destinazione, fanno scendere il cliente prima di inviare il pagamento. Con questo modo, non è inserita la tariffa presenta nel tassametro, ma quella più alta del range proposto dall’applicazione.

De Devitiis ha deciso di capire meglio tale stratagemma, che va a discapito dei clienti. Inoltre, intervista una delle presunte vittime.

Le Iene 12 ottobre, gli ospiti

La diretta de Le Iene del 12 ottobre è arricchita da vari ospiti, con la musica italiana assoluta protagonista. Arriva in studio Neffa, dopo anni tornato al genere hip hop con il nuovo album intitolato Canerandagio. Spazio, poi, ad un giovane artista già di grande successo, ovvero Ernia. Il rapper sta dominando le classifiche dei brani più ascoltati grazie alle hit Per te e Fellini, quest’ultima realizzata in collaborazione con Kid Yugi. Infine, la conduttrice dialoga con Beatrice Valli, influencer che su Instagram è seguita da oltre 3 milioni di followers.