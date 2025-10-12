Giunge al termine, con gli episodi S’intravede la terra ferma e L’approdo, la prima stagione di Balene Amiche per sempre. Gli appuntamenti sono visibili, su Rai 1, a partire dalle ore 21.20 circa.

Balene Amiche per sempre S’intravede la terra ferma, regista e dove è girata

Balene Amiche per sempre è una realizzazione originale di Rai Fiction e Fast Film. Il progetto, inoltre, ha goduto del sostegno del Mic-Direzione generale Cinema e Audiovisivo.

Colui che ha curato la regia è Alessandro Casale. La sceneggiatura, invece, è firmata da Fabrizia Midula, Barbara Cappi, Grazia Giardiello e Giorgio Nerone. Le riprese si sono svolte ad Ancona.

Balene Amiche per sempre, dunque, giunge al termine con gli episodi odierni. Ancora è presto per dire se ci sarà o meno una seconda stagione. Il titolo, comunque, ha ottenuto ascolti positivi. La puntata del 5 ottobre scorso, ad esempio, ha tenuto compagnia a 2 milioni ed 800 mila spettatori, per una share del 18,5%.

Balene Amiche per sempre S’intravede la terra ferma, la trama

Nell’appuntamento intitolato S’intravede la terra ferma di Balene Amiche per sempre, le protagoniste Evelina e Mila creano la Balenine, una nuova pasta dedicata ai bambini e che potrebbe essere decisiva per salvare il panificio. Mentre Flaminia accetta un nuovo lavoro, Emanuele cambia idea sulla danza grazie alla giovane. Riccardo, durante l’episodio, sceglie Evelina. Ben presto, vecchi ritorni e sentimenti irrisolti rischiano di sconvolgere tutti gli equilibri che si sono creati.

L’approdo, la trama

A seguire, la puntata di Balene Amiche per sempre giunge al termine con l’appuntamento dal titolo L’approdo. Le Balenine non sembrano riuscire a decollare negli affari come sperato: l’ultima speranza per risollevare il pastificio sfuma. Congias, nel frattempo, ha un riavvicinamento con Evelina, Carlotta e Riccardo.

Emanuele e Susanna, invece, vivono finalmente in pieno la loro storia, scatenando però la gelosia in Flaminia. Infine, le protagonista Mila ed Evelina, fra amori, ritorni e verità nascoste, sono destinate a scoprire, finalmente, l’ultimo segreto di Adriana.

Balene Amiche per sempre S’intravede la terra ferma, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi interpretati da Balene Amiche per sempre, fiction che giunge al termine il 12 ottobre e che è fruibile in televisione su Rai 1 ed in streaming ed on demand su Rai Play.